Fairphone 5 : Nouvelle version à 549 € et baisse de prix pour promouvoir la durabilité

Célèbre pour son engagement envers la durabilité et la réparabilité, Fairphone, vient de dévoiler une version plus abordable de son modèle phare, le Fairphone 5.

Cette nouvelle déclinaison conserve l’essentiel des caractéristiques de base, tout en ajustant légèrement la configuration en matière de RAM et de stockage afin de rendre le téléphone plus accessible financièrement.

La principale distinction entre le modèle standard et cette version allégée du Fairphone 5 se situe au niveau de la mémoire. Alors que la version originale est équipée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, la nouvelle variante propose 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Le support pour carte microSD permet d’atténuer les inquiétudes liées à la réduction de la capacité de stockage, mais une mémoire RAM plus faible pourrait impacter les performances multitâches pour les utilisateurs les plus exigeants.

Grâce à cette réduction matérielle, Fairphone a pu baisser le prix à un tarif plus attractif. Le modèle 6 Go/128 Go est désormais disponible pour 549 €, soit une baisse de 150 € par rapport au modèle standard lors de son lancement. De manière intéressante, Fairphone a également ajusté le prix du modèle original 8 Go/256 Go, le faisant passer à 649 €.

Caractéristiques principales du Fairphone 5

Malgré cette réduction de prix, le Fairphone 5 continue de se démarquer par ses nombreuses fonctionnalités, idéales pour les consommateurs soucieux de l’environnement et du développement durable. Voici quelques-unes de ses caractéristiques phares :

Design réparable : Grâce à ses composants modulaires, il peut être facilement réparé avec un simple tournevis.

Support à long terme : Livré avec Android 14, il bénéficie d’au moins 5 mises à jour majeures du système et de 8 ans de mises à jour de sécurité.

Performances solides : Équipé d’un processeur Qualcomm QCM6490, qui garantit des performances efficaces au quotidien.

Écran de haute qualité : Écran OLED de 6,46 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une protection Gorilla Glass 5.

Caméras performantes : Trois capteurs de 50 mégapixels (principal, ultra grand-angle et selfie), promettant des photos de haute qualité.

Construction robuste : Résistance à la poussière et à l’eau avec une certification IP55.

Batterie amovible : Un atout rare sur le marché actuel, permettant un remplacement facile de la batterie.

Comment se positionne-t-il face à la concurrence ?

Le Fairphone 5 occupe une place unique sur le marché des smartphones. Sa conception modulaire et son engagement en faveur de la réparabilité lui confèrent un avantage indéniable pour les consommateurs à la recherche d’un appareil durable. Cependant, par rapport à des concurrents comme le Pixel 8a de Google ou le Galaxy S23 FE de Samsung, quelques compromis sont à noter.

Les deux modèles rivaux proposent généralement de meilleures fonctionnalités logicielles en matière d’appareils photo, des fonctionnalités AI plus avancées, la charge sans fil, une mémoire vive plus importante et une meilleure résistance à l’eau. Cependant, le Fairphone 5 se distingue grâce à des options de stockage extensible, une batterie amovible, une conception modulaire permettant des réparations faciles, ainsi qu’une charge filaire rapide. Il bénéficie aussi potentiellement d’un matériel photo plus performant, même si cela peut être compensé par des logiciels moins optimisés comparés aux grandes marques.

Avec cette nouvelle version plus accessible, Fairphone offre une alternative solide pour les utilisateurs soucieux de l’environnement, tout en étant désormais plus compétitif dans le marché des smartphones de milieu de gamme. Ce modèle sera particulièrement attractif pour ceux qui privilégient la durabilité, la réparabilité et un support logiciel à long terme sans pour autant faire exploser leur budget.

Fairphone, bien que toujours dans une niche, continue d’innover en prouvant qu’il est possible de concilier technologie et responsabilité environnementale.