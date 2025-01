CES 2025 : Acer dévoile deux nouvelles consoles portables sous Windows, Nitro Blaze 8 et 11

Alors que de nombreuses marques de gaming lancent leurs propres appareils portables, Acer cherche à s’imposer sur ce marché avec deux nouveaux modèles, les Nitro Blaze 8 et Nitro Blaze 11. Après l’accueil mitigé du Nitro Blaze 7 en fin d’année 2024, ces nouveaux appareils s’annoncent comme des concurrents sérieux dans le marché des consoles portables sous Windows.

Les Nitro Blaze 8 et 11 sont équipés des mêmes processeurs AMD Ryzen 7 8840HS et graphiques AMD Radeon 780M que leur prédécesseur, le Blaze 7. Ces spécifications, associées à une mémoire vive allant jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et à un stockage maximal de 2 To en SSD, en font des machines capables de gérer des jeux modernes tout en assurant une expérience fluide.

Ce qui distingue véritablement ces nouveaux modèles, c’est la taille impressionnante de leurs écrans. Le Nitro Blaze 8 propose une dalle IPS de 8,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une taille similaire au Lenovo Legion Go. Le Nitro Blaze 11, quant à lui, offre un écran massif de 10,95 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette taille d’écran, comparable à celle d’un iPad standard, offre une expérience visuelle immersive qui devrait séduire les amateurs de grands formats.

Les deux appareils sont dotés de manettes intégrées avec des sticks à effet Hall, garantissant une précision accrue et une durabilité supérieure. Cependant, seul le Nitro Blaze 11 dispose de manettes détachables, permettant de jouer en solo ou en multijoueur.

Côté batterie, les deux modèles intègrent une cellule de 55 Wh, légèrement supérieure aux 50 Wh du Nitro Blaze 7, mais en deçà des 80 Wh du ROG Ally X. Si cette capacité est suffisante pour des sessions de jeu prolongées, elle pourrait limiter l’autonomie des modèles lors de l’utilisation d’applications gourmandes en ressources.

Prix et disponibilité des Nitro Blaze 8 et Nitro Blaze 11

Le Nitro Blaze 8 sera proposé à partir de 999 euros, tandis que le Nitro Blaze 11 débutera à 1 199 euros. Les deux appareils seront disponibles en France à partir du deuxième trimestre 2025.

En parallèle de ces annonces, Acer a dévoilé une nouvelle manette pliable appelée Nitro Mobile Gaming Controller. Son design télescopique, son port USB-C et sa fonctionnalité de charge pass-through de 18 W en font un accessoire pratique pour les joueurs mobiles. Elle sera disponible prochainement au prix de 89,99 euros.

Avec ces nouvelles annonces, Acer montre son intention de devenir un acteur incontournable dans le marché des appareils de jeu portables. Les Nitro Blaze 8 et Blaze 11, avec leurs grands écrans et leurs performances solides, ciblent les joueurs à la recherche d’une expérience de jeu portable immersive. Associés à des accessoires comme la Nitro Mobile Gaming Controller, ces appareils élargissent les possibilités de jeu mobile tout en restant compétitifs en termes de prix et de fonctionnalités.