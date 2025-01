Accueil » CES 2025 : Swift Go 16 AI et 14 AI, l’IA s’invite sur les PC portables Acer

CES 2025 : Swift Go 16 AI et 14 AI, l’IA s’invite sur les PC portables Acer

CES 2025 : Swift Go 16 AI et 14 AI, l'IA s'invite sur les PC portables Acer

Acer continue d’étoffer sa gamme Swift Go avec l’annonce de nouveaux modèles, incluant des versions standards et des modèles boostés à l’intelligence artificielle (IA). Ces nouvelles déclinaisons, prévues pour 2025, s’adressent aux utilisateurs à la recherche de performances avancées dans des ordinateurs portables fins et légers.

Les Swift Go 16 et Swift Go 14 (2025) embarquent les tout derniers processeurs Intel Core Ultra 9 285H et une carte graphique Intel Arc, offrant une puissance de traitement solide et des fonctionnalités intégrées basées sur l’IA. Les utilisateurs pourront choisir entre des écrans OLED 3K ou IPS 2K tactiles, selon leurs préférences.

Ces modèles incluent également une webcam Quad HD 1440p accompagnée de 3 microphones pour des appels vidéo de qualité, le Wi-Fi 7 pour une connectivité rapide, et une large gamme de ports, le tout dans un design élégant et ultra-léger.

Modèles IA : Swift Go 16 AI et Swift Go 14 AI

Acer propose également des versions plus avancées, dotées de processeurs AMD Ryzen AI 300 Series. Ces modèles, les Swift Go 16 AI et Swift Go 14 AI, sont équipés des processeurs Ryzen 7 350 ou Ryzen 7 340 avec des cartes graphiques AMD Radeon 800M.

Les utilisateurs bénéficieront de diverses options d’écran, notamment OLED 3K, OLED 2K ou IPS 2K tactile, disponibles en formats 16 et 14 pouces. Ces modèles arborent un design raffiné en aluminium, marqué par un motif distinctif en double flèche.

Caractéristiques communes

Tous les modèles, standards et IA, se distinguent par leur portabilité. Avec leur conception fine et légère, ils conviennent parfaitement aux environnements de travail variés. Leur autonomie prolongée et leur charnière à 180 degrés, permettant un déploiement à plat, ajoutent à leur polyvalence.

Côté connectivité, ils offrent deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB Type-A, un port HDMI 2.1, et un lecteur de carte MicroSD.

Disponibilité et prix

Swift Go 16 AI: Disponible à partir d’avril 2025, à un prix de base de 1 299 euros.

Swift Go 14 AI: Disponible à partir d’avril 2025, à partir de 1 249 euros.

Les précommandes seront ouvertes sur le site officiel d’Acer et chez les revendeurs agréés.

Avec ces nouveaux modèles, Acer continue de repousser les limites en matière de performance et de portabilité, en intégrant des technologies de pointe dans des formats élégants et fonctionnels. Ces ordinateurs portables promettent de séduire les utilisateurs en quête de puissance et de flexibilité pour un usage quotidien ou professionnel.