Dell lance le XPS 13 avec Intel Core Ultra Series 2 et optimisations IA

Dell a récemment dévoilé son dernier ordinateur portable XPS 13, équipé de processeurs Intel Core Ultra Series 2. Le point fort de cet ordinateur portable semble être un matériel interne encore plus récent et davantage d’optimisations pour les charges de travail d’intelligence artificielle.

L’une des principales caractéristiques du XPS 13 est son processeur Intel Core Ultra Series 2, qui améliore les performances graphiques et les charges de travail liées à l’intelligence artificielle. Ce processeur est associé à l’Intel Arc Graphics. Cela devrait vous permettre de gérer simultanément plusieurs applications gourmandes en ressources. L’ordinateur dispose d’un écran OLED de 13,4 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, ce qui permet de bénéficier d’animations fluides sur l’ensemble du système d’exploitation. Les taux de rafraîchissement élevés sont également utiles pour les jeux, mais sans carte graphique discrète, il n’y a pas beaucoup de jeux pour lesquels le XPS 13 dépasserait les 60 fps.

L’un des points forts du XPS 13 est l’intégration de fonctions d’intelligence artificielle. Les processeurs Intel Core Ultra Series 2 disposent d’un moteur dédié exclusivement aux logiciels d’intelligence artificielle sur PC. Magix Vegas Pro, Luminar Neo, Audacity et Adobe Photoshop sont les logiciels optimisés pour cet ordinateur portable. Ils facilitent le travail, la réalisation et l’édition de photos et la création de vidéos plus rapidement.

En termes de design, le XPS 13 est incroyablement élégant, comme on peut s’y attendre d’un ordinateur portable récent. Il est fin et léger, ce qui le rend facile à transporter et à ranger, mais il n’est pas fragile. Le XPS 13 est fabriqué en aluminium usiné CNC et en verre Gorilla Glass 3, donc même s’il semble léger et délicat, il est très résistant.

Il est très similaire à la version Snapdragon annoncée plus tôt cette année et à l’ancien Dell XPS 13 2024 basé sur Intel. Le XPS 13 avec Intel est équipé de processeurs Intel Core Ultra Processors Series 2, tandis que le XPS 13 avec Snapdragon est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite. Bien que les deux modèles offrent des performances impressionnantes, le modèle Snapdragon est un ordinateur portable Copilot+ PC avec Cocreator, Sous-titres en direct, et éventuellement Recall, et devrait avoir une plus grande autonomie de batterie (Dell estime qu’elle est de 27 heures). Cependant, l’avantage du nouveau XPS 13 d’Intel est son architecture x86 avec une grande compatibilité logicielle, tandis que le XPS 13 de Snapdragon utilise la toute nouvelle plateforme Windows 11 on ARM.

Jusqu’à 26 heures d’autonomie pour le XPS 13

Enfin, l’ordinateur portable est équipé du Wi-Fi 7, qui est 4,8x plus rapide que le Wi-Fi 6. Cela va de pair avec l’autonomie de la batterie, car une charge complète devrait durer jusqu’à 26 heures, même lors de la diffusion de vidéos en full HD. L’ordinateur portable est doté de fonctionnalités intéressantes telles que Windows Studio Effects, qui facilite les vidéoconférences grâce au flou d’arrière-plan, à la mise au point de la voix et au cadrage automatique. Il y a aussi la détection de présence associée à Windows Hello, qui active l’ordinateur portable dès que vous vous placez devant lui et vous connecte d’un simple regard. Cela signifie également que l’ordinateur se verrouille lorsque vous vous éloignez. Cela donne l’impression qu’il est conçu pour la productivité.

Dell n’a pas fourni d’informations sur les prix avant la publication, mais il devrait être bientôt disponible dans la boutique en ligne de Dell avec des options de personnalisation.