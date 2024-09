DJI Neo : Le prochain drone ultra-léger de DJI à moins de 200 € ?

Le leader incontesté des drones, DJI, semble prêt à lancer un nouveau modèle, le DJI Neo, si l’on en croit les multiples fuites qui ont circulé ces dernières semaines. Bien que la société n’ait pas encore officiellement confirmé son existence, les informations révélées offrent déjà un aperçu intéressant de ce que pourrait offrir ce drone compact et abordable.

Une vidéo partagée par le célèbre @JasperEllens sur X (anciennement Twitter) nous donne une première idée de la qualité vidéo du DJI Neo. Selon les informations, la séquence a été filmée en 4K sans aucune retouche ni correction colorimétrique, ce qui permet d’apprécier la qualité brute des images. Bien que la compression de YouTube et la nature des fuites rendent difficile une évaluation définitive, les premières impressions sont plutôt positives.

Malgré ses dimensions réduites (135 g seulement) et son prix estimé à 199 €, la vidéo montre une qualité d’image respectable. Toutefois, l’image paraît légèrement « crunchy » et trop accentuée, des défauts qui pourront certainement être corrigés via les réglages ou en post-production. On peut raisonnablement supposer que ce drone sera principalement destiné à un usage en extérieur sous une bonne luminosité ou pour des prises de vue en intérieur bien éclairées, mais il semble idéal pour des clips destinés aux réseaux sociaux ou pour capturer des souvenirs de voyage.

Un drone discret, mais bruyant ?

Une autre vidéo sur YouTube révèle un aspect moins séduisant du DJI Neo : son bruit en vol. Le drone émet apparemment un son aigu et quelque peu strident, bien que cela puisse être partiellement dû à l’enregistrement réalisé via un smartphone. Si le volume sonore s’avère aussi élevé qu’il le semble, cela pourrait constituer un inconvénient pour les utilisateurs cherchant à capturer des images discrètement.

Pour les curieux, le manuel utilisateur du DJI Neo a également été divulgué sur Reddit, offrant un aperçu des fonctionnalités de l’application associée. Le drone devrait intégrer des modes de vol intelligents tels que FocusTrack et QuickShots, qui incluent des options populaires comme Dronie, Rocket, et Boomerang. Ces modes simplifient la capture de séquences complexes en automatisant les mouvements de la caméra.

DJI Neo : Un rival pour les drones selfies ?

Le DJI Neo semble destiné à concurrencer les drones de type « hover » ou « selfie » comme le HoverAir X1. Bien qu’il ne puisse pas rivaliser en termes de qualité d’image avec les meilleurs drones du marché, il offre une alternative compacte et relativement abordable pour ceux qui souhaitent s’initier à la vidéographie aérienne.

Pour les utilisateurs à la recherche d’un drone plus performant, DJI semble également préparer le terrain pour un autre modèle, le DJI Air 3S. Ce dernier, selon les dernières fuites, serait équipé de capteurs plus grands (un capteur d’un pouce couplé à un capteur de 1/1,3 pouce), offrant ainsi une qualité d’image supérieure. Tandis que le DJI Neo se positionnerait comme un drone pour débutants, le Air 3S pourrait bien figurer parmi les meilleurs drones de DJI.