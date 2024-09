Apple Watch 10 : Un design réinventé avec de plus grands écrans à l’horizon ?

Apple s’apprête à annoncer la dixième génération de sa célèbre série Watch lors de l’événement « It’s Glowtime » dédié à la série iPhone 16, et il se pourrait bien que la firme de Cupertino réserve une surprise de taille, au-delà de l’habituelle mise à jour de la puce S10 plus rapide.

Plutôt que de conserver les tailles standards de 41 mm et 45 mm, l’Apple Watch 10 pourrait proposer un design agrandi avec deux nouvelles variantes de 42 mm et 46 mm. Cette information reste toutefois à prendre avec précaution, car elle provient de fuites concernant des protecteurs d’écran pour l’Apple Watch 10, laissant entrevoir un écran plat, analogue à celui de la Watch Ultra, en remplacement de l’écran courbé des modèles actuels.

Bien que de nombreux fans de l’Apple Watch préfèrent les écrans plats aux écrans courbés, il est important de noter que ces protecteurs d’écran circulent depuis un certain temps et pourraient ne pas refléter un changement de design vers un écran plat façon Apple Watch Ultra, mais simplement un des nombreux styles de conception des boîtiers d’Apple Watch.

Quoi qu’il en soit, Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg, a précédemment indiqué que cette Apple Watch 10, marquant l’anniversaire de la série, pourrait arborer un boîtier plus fin et plus élégant, tout en offrant effectivement des écrans plus grands, la taille supérieure des deux modèles se rapprochant du diamètre de 1,9 pouce de l’Apple Watch Ultra.

Si ce nouveau design se concrétise, la rumeur d’un écran plat pour l’Apple Watch 10 pourrait finalement se vérifier.

Tailles augmentées et écran plat

En outre, Apple devrait également intégrer une nouvelle puce S10 plus rapide dans cette Apple Watch Series 10, avec pour objectif de permettre l’exécution de certaines fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle (IA). Bien que les capacités d’une telle puce dans une montre soient limitées, cette évolution pourrait néanmoins s’inscrire dans la stratégie d’Apple pour intégrer davantage d’IA dans ses produits, même si la quantité de RAM de l’iPhone 15, par exemple, n’est pas encore suffisante pour concrétiser pleinement la vision d’Apple de « l’IA pour tous ».

L’Apple Watch Series 10 devrait être présentée en vedette le 9 septembre, juste après l’annonce de la série iPhone 16 lors de l’événement Glowtime.