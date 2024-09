Accueil » Google annonce les nouveautés pour Android : Sécurité, accessibilité et musique

Google a réservé une belle surprise aux utilisateurs d’Android cette semaine sous la forme de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui seront publiées dans les prochains jours. Contrairement aux mises à jour mensuelles Feature Drop qui sont généralement destinées uniquement aux appareils Pixel, ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour tous ceux qui possèdent des appareils Android compatibles.

En effet, Google introduit une série de nouvelles fonctionnalités pour les smartphones Android, visant à améliorer la sécurité des utilisateurs lors de catastrophes naturelles, à faciliter l’accessibilité grâce à l’IA, et à simplifier la découverte musicale. Les cinq nouvelles fonctionnalités annoncées par Google concernent divers aspects de l’écosystème Android tels que Entourer pour chercher, Chrome, TalkBack, Tremblements de terre et Google Maps (Wear OS uniquement).

En parallèle, l’entreprise se rapproche du lancement public d’Android 15, marquant ainsi une étape cruciale dans son développement.

Assurer la sécurité des utilisateurs en cas de tremblement de terre

L’un des ajouts les plus significatifs est l’amélioration du système d’alerte aux séismes d’Android. Désormais disponible dans tous les États et territoires américains, ce système utilise les capteurs des smartphones pour détecter les secousses sismiques. Lancé en 2020, il repose sur les données de l’accéléromètre du téléphone pour identifier les vibrations associées à un séisme. Si une secousse est détectée, le téléphone vérifie les données collectées par le réseau Android Earthquake Alerts System pour confirmer la survenue d’un tremblement de terre et envoie une alerte en conséquence.

Deux types d’alertes sont émises selon la gravité : l’alerte « Soyez vigilant » avertit les utilisateurs de secousses légères pouvant s’intensifier, tandis que l’alerte « Prenez des mesures » incite les utilisateurs à se mettre à l’abri immédiatement en cas de secousse forte. De plus, un tableau de bord est accessible pour obtenir des instructions supplémentaires sur la sécurité. Ces alertes sont activées par défaut sur les téléphones Android.

Découverte musicale facilitée grâce à l’IA

Google améliore également la fonctionnalité de découverte musicale sur Android avec une touche d’intelligence artificielle. La fonction « Hum to search », qui permettait déjà aux utilisateurs de fredonner ou de siffler un air pour identifier une chanson, bénéficie d’une mise à jour. Désormais, la fonctionnalité « Entourer pour chercher » permet non seulement de rechercher des éléments affichés à l’écran en les surlignant, mais aussi d’identifier des morceaux de musique en utilisant l’IA.

Il suffit d’ouvrir l’interface « Entourer pour chercher », d’appuyer sur l’icône musicale, et l’IA se charge d’identifier la chanson, tout en fournissant un lien direct vers YouTube.

Améliorations de l’accessibilité, mode lecteur dans Chrome et plus encore

Google poursuit ses efforts pour rendre Android plus accessible avec une mise à jour de TalkBack, son système de descriptions audio. Désormais, l’IA Gemini offre des descriptions plus détaillées et en langage naturel pour tout ce qui s’affiche à l’écran, qu’il s’agisse d’une page Web, d’une photo ou d’un contenu sur les réseaux sociaux.

En parallèle, Chrome sur Android bénéficie d’un nouveau mode lecteur qui permet de lire à voix haute le contenu d’une page Web. Les utilisateurs peuvent personnaliser l’expérience en changeant la langue, en sélectionnant une voix et en ajustant la vitesse de lecture.

Enfin, les montres connectées sous Wear OS profitent également d’améliorations, notamment l’accès aux cartes hors ligne. Lorsque vous téléchargez une carte pour une utilisation hors ligne sur votre smartphone, elle est automatiquement synchronisée avec la montre connectée. Cela permet aux utilisateurs de se passer de leur téléphone lors de sorties en plein air, tout en gardant l’accès aux cartes sur leur poignet.

Ces nouvelles fonctionnalités, combinées aux avancées vers la sortie d’Android 15, montrent l’engagement continu de Google à améliorer l’expérience utilisateur sur Android, en intégrant des outils de sécurité, des capacités d’accessibilité renforcées et une meilleure utilisation de l’intelligence artificielle.