Le Vivo Y300 Pro avec sa batterie révolutionnaire et son écran symétrique attendu le 5 septembre

La série Y de Vivo, très populaire en Chine, continue de captiver l’attention grâce à l’introduction de caractéristiques premium dans des smartphones de milieu de gamme. Le 5 septembre, vivo annoncera officiellement son dernier smartphone, le vivo Y300 Pro 5G, en Chine.

Ce nouveau modèle, qui rejoint la série Y de la marque, a été présenté par Jia Jingdong, vice-président de vivo. Il a souligné que le Y300 Pro 5G est le premier smartphone de la marque à intégrer la plus grande batterie jamais conçue par vivo, ainsi qu’un écran inédit de 6,77 pouces.

L’un des aspects les plus remarquables de ce nouveau smartphone est sans aucun doute son écran incurvé des quatre côtés. Contrairement aux écrans incurvés traditionnels, cet écran présente de légères courbures sur les quatre bords, ce qui offre une symétrie et une immersion accrues. Le terme « Full-depth » fait référence à la constance de ces courbures, tandis que « micro-quad-curved » indique une courbure subtile mais perceptible, évitant ainsi les distorsions souvent associées à des courbures plus prononcées.

L’écran du Y300 Pro 5G promet une impressionnante luminosité pouvant atteindre 5 000 nits, ce qui garantit une lisibilité parfaite même en plein soleil. De plus, il intègre des fonctionnalités de protection oculaire avancées telles que le filtrage de la lumière bleue, l’anti-scintillement et un ajustement intelligent de la luminosité.

Ces caractéristiques ont permis à l’écran de passer les tests rigoureux du Centre National d’Ingénierie Ophtalmologique et de recevoir la certification SGS en matière de protection des yeux.

Performances photographiques et design élégant

Côté photo, le Y300 Pro 5G est équipé d’une caméra arrière de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur frontal de 32 mégapixels. Le module photo arrière se distingue par un design en anneau de jade avec une texture solaire à 360 degrés, apportant une touche d’élégance au smartphone.

Le design du téléphone n’est pas en reste, avec une épaisseur de seulement 7,69 mm, et des coloris variés tels que le titane, le jade doré, le blanc et le noir, qui sauront satisfaire tous les goûts.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du Y300 Pro 5G est sans doute sa colossale batterie de 6500 mAh. Selon vivo, cette batterie permettrait de jouer jusqu’à 12,1 heures d’affilée avec une seule charge. De plus, le smartphone est compatible avec une charge rapide de 80W, ce qui assure un rechargement rapide et efficace, et le support de la charge inversée, ce qui en fait une option pratique pour ceux qui cherchent à recharger d’autres appareils en déplacement. Vivo affirme également que la durée de vie de la batterie peut atteindre cinq ans, ce qui est un avantage considérable pour les utilisateurs.

En outre, le Vivo Y300 Pro se distinguera par son innovante batterie, utilisant la technologie Blue Ocean Battery de Vivo, également connue sous le nom de batterie au silicone-carbone. Cette technologie, déjà utilisée dans les modèles pliables de Vivo comme les X Fold3 et Fold3, est un atout majeur pour un smartphone de cette gamme.

Des performances solides grâce à Snapdragon 6 Gen 1

Selon les récentes fuites sur Geekbench, le Y300 Pro 5G serait propulsé par le processeur Snapdragon 6 Gen 1, associé à 12 Go de RAM. Cette configuration promet des performances fluides et réactives, que ce soit pour le multitâche, le gaming ou l’utilisation quotidienne.

Alors que le lancement officiel est prévu pour le jeudi 5 septembre, d’autres détails sur le Y300 Pro 5G devraient être dévoilés dans les jours à venir. Ce smartphone s’annonce déjà comme un ajout significatif à la gamme Y de vivo, combinant design élégant, innovations technologiques et performances robustes.