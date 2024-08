DJI Osmo Action 5 Pro : Fuites révèlent des améliorations clés pour la caméra d’action

C’est la saison des caméras d’action, et à peine un jour après la fuite massive des spécifications de la GoPro Hero 13 Black, une nouvelle fuite concernant la DJI Osmo Action 5 Pro a révélé ce qui pourrait être son concurrent le plus sérieux.

Les images de l’emballage, partagées par @JasperEllens sur X (anciennement Twitter), semblent confirmer les rumeurs précédentes que nous avons vues en juillet. Comme pour la DJI Osmo Action 4, ce nouveau modèle conserverait un capteur CMOS de 1/1,3 pouce avec une ouverture f/2.8 et un champ de vision de 155 degrés, bien que ce capteur soit apparemment « tout nouveau ».

Cependant, il n’est pas encore clair pourquoi DJI a choisi d’ajouter la mention « Pro » à ce modèle. Une spécification prometteuse, mentionnée sur l’emballage, est l’autonomie prolongée de 4 heures – un réel défaut sur sa prédécesseure.

Un autre potentiel avantage pourrait être l’enregistrement audio « professionnel » avec une connexion pour le micro DJI Mic. Toutefois, il reste à voir en quoi cela diffère de la Action 4. Vous pouviez déjà brancher le récepteur du micro DJI original dans le port USB-C de la caméra, donc il n’est pas encore clair s’il s’agit d’une amélioration ou d’un simple ajustement.

Une autre caractéristique qui semble avoir été améliorée est l’autofocus. Selon la fuite, la caméra serait capable de suivre les sujets avec une « précision accrue ». On ne sait pas encore si DJI a amélioré un autre des points faibles de la Action 4, à savoir sa distance minimale de mise au point de 0,4 mètre, mais ce serait une bonne nouvelle, surtout pour les scènes d’action rapprochées.

La DJI Osmo Action 5 Pro va-t-elle laisser place à une DJI Osmo Action 5 ?

Pour l’instant, aucune information sur le prix ou la date de sortie de la DJI Osmo Action 5 Pro n’a été communiquée. Cependant, étant donné que ces améliorations semblent mineures, on peut s’attendre à un prix similaire à celui de la Action 4. La mention « Pro » pourrait-elle indiquer que DJI envisage de lancer un modèle non Pro moins cher ? C’est possible.

De nos jours, les véritables innovateurs dans le domaine des caméras d’action sont sans doute les meilleures caméras 360 comme la Insta360 X4.