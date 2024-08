iPhone 16 : Apple mise gros sur Apple Intelligence, mais les doutes subsistent

L’iPhone 16 est sur le point de sortir, et il semble qu’Apple ait une grande confiance en son potentiel de succès. Bien que l’iPhone 15 ait marqué une étape importante avec l’adoption de l’USB-C, l’entreprise mise cette fois-ci sur une nouvelle technologie appelée « Apple Intelligence » pour séduire les utilisateurs et les inciter à passer à ce nouveau modèle.

Pour répondre à cette anticipation, Apple aurait commandé des composants pour près de 90 millions d’iPhone, contre 80 millions l’année dernière. Cela témoigne d’une confiance certaine de la part d’Apple quant à l’accueil du public pour l’iPhone 16.

Cependant, du côté des fournisseurs de composants, l’optimisme n’est pas partagé. Ils anticipent des résultats décevants pour 2024, estimant que Apple Intelligence ne suffira pas à motiver un grand nombre de consommateurs à effectuer une mise à niveau.

Un pari risqué sur l’intelligence artificielle

À ce jour, de nombreux observateurs ne trouvent pas l’approche d’Apple en matière d’intelligence artificielle suffisamment convaincante pour justifier une simple mise à jour matérielle. Mark Gurman, journaliste bien informé chez Bloomberg, qualifie même Apple Intelligence de « décevante » en comparaison avec Gemini, une IA concurrente plus avancée.

De plus, il semble que l’iPhone 16 sera lancé sans la pleine intégration de cette technologie, et certaines des fonctionnalités promises ne seront disponibles que l’année prochaine.

Un autre problème majeur concerne le lancement de l’iPhone 16, qui pourrait être l’un des plus fragmentés de l’histoire de l’entreprise. En effet, il semble que Apple Intelligence ne sera pas disponible dans l’Union européenne. Cette absence pourrait sérieusement nuire aux ventes dans une région qui représente une part significative des revenus d’Apple. Sans la fonctionnalité la plus attendue du nouvel iPhone, pourquoi les consommateurs européens se précipiteraient-ils pour acheter ce modèle ? De plus, les tensions entre Apple et l’UE, notamment en ce qui concerne les régulations et les amendes, pourraient encore aggraver la situation, créant une version de l’iPhone 16 très différente pour les utilisateurs européens.

Un succès incertain

Bien qu’Apple ait toujours su produire des smartphones de qualité, même si certaines de ses décisions sont controversées, la question demeure : l’iPhone 16 sera-t-il à la hauteur des attentes de l’entreprise ? Ou bien Apple devra-t-elle accepter des ventes décevantes, à l’image de ce qui s’est passé avec l’Apple Vision Pro ?

En fin de compte, l’iPhone 16 pourrait bien être l’un des meilleurs smartphones sur le marché, mais cela sera-t-il suffisant pour répondre aux ambitions d’Apple ? Seul le temps nous le dira.