Project Strawberry : OpenAI prépare une révolution dans le raisonnement de ChatGPT

Nous avons déjà entendu dire que OpenAI travaillait sur un nouveau moteur d’IA connu sous le nom de « Project Strawberry ». Il vise à apporter à ChatGPT une capacité de raisonnement de niveau humain et peut résoudre des problèmes mathématiques et de programmation complexes.

Aujourd’hui, un rapport de The Information confirme que OpenAI se prépare effectivement à intégrer le moteur Strawberry dans ChatGPT.

Selon deux sources bien informées, OpenAI pourrait intégrer Project Strawberry à ChatGPT cet automne. The Information a appris que la startup spécialisée dans l’IA a déjà fait une démonstration de Strawberry à des responsables américains de la sécurité nationale. Le rapport indique également que Strawberry a été capable de résoudre le puzzle de mots « Connections » du New York Times lors d’une démonstration interne.

En outre, Strawberry peut également effectuer des recherches approfondies, planifier et exécuter des actions, ce qui lui confère une capacité agentique. L’approche de Strawberry est très analogue à une technique appelée STaR (Self-Taught Reasoner), proposée par des chercheurs de Stanford, qui peut améliorer de manière significative la capacité de raisonnement.

Le Project Strawberry vise à transformer l’IA en se concentrant sur deux aspects essentiels : l’auto-apprentissage et la pensée logique. L’auto-apprentissage permet aux systèmes d’IA de s’améliorer et de s’adapter sans intervention humaine constante, tandis que la pensée logique leur permet de prendre des décisions bien raisonnées sur la base des informations disponibles. Ces avancées sont cruciales pour développer des modèles d’IA plus sophistiqués et plus autonomes.

Pour atteindre ces objectifs, Project Strawberry utilise plusieurs algorithmes clés :

Q-learning : Cet algorithme d’apprentissage par renforcement permet à l’IA d’apprendre des actions optimales grâce à un processus d’essais et d’erreurs, lui permettant de naviguer dans des environnements complexes et de prendre des décisions éclairées.

Algorithme de recherche A* (A-star) : Réputé pour son efficacité dans la recherche de chemin, l’algorithme A* joue un rôle essentiel dans le Project Strawberry, permettant à l’IA de trouver efficacement des solutions optimales aux problèmes.

Théorie du double processus : En intégrant la théorie du double processus, qui implique le système 1 (pensée rapide et intuitive) et le système 2 (pensée lente et délibérée), le Project Strawberry vise à améliorer les processus de prise de décision de l’IA, en trouvant un équilibre entre les jugements rapides et l’analyse approfondie.

Préoccupations : gérer les potentiels risques du Project Strawberry

Bien que le Project Strawberry recèle un potentiel immense, il soulève également plusieurs préoccupations qui doivent être soigneusement examinées et traitées. L’un des risques majeurs est la possibilité de décryptage des codes de chiffrement, où des systèmes d’IA avancés pourraient potentiellement casser les codes de chiffrement, ce qui poserait de graves menaces pour la sécurité. L’atténuation des hallucinations, ou des erreurs dans les résultats de l’IA, est un autre défi crucial qui nécessite une attention particulière. Il est essentiel de garantir l’exactitude et la fiabilité des réponses de l’IA pour empêcher la propagation de fausses informations et maintenir la confiance dans les systèmes d’IA.

Un autre point d’inquiétude concerne l’intensité de calcul du Project Strawberry. Les capacités avancées du projet peuvent nécessiter des ressources de calcul importantes, ce qui entraînera une augmentation des coûts et de la consommation d’énergie. Une gestion efficace des ressources et des techniques d’optimisation seront cruciales pour assurer la durabilité et l’évolutivité du projet.

Par ailleurs, OpenAI travaillerait sur son modèle d’IA de nouvelle génération, dont le nom de code est « Orion ». Il s’agirait du successeur de GPT-4/4o et pourrait être le prochain modèle GPT-5. En outre, Strawberry contribue à la production de données synthétiques de haute qualité pour l’entraînement d’Orion. La date de sortie d’Orion n’est pas encore connue.