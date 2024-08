OpenAI prépare le lancement du projet Strawberry : GPT-5 en vue ?

Le mois dernier, Reuters a rapporté que le créateur de ChatGPT, OpenAI, travaillait sur un projet dont le nom de code est « Strawberry ». Des documents internes examinés par la publication montrent que le projet Strawberry vise à permettre à l’IA d’effectuer des « recherches approfondies » de manière autonome sur le Web. Interrogé sur le projet, le porte-parole de OpenAI a déclaré que « ces systèmes amélioreront leur raisonnement au fil du temps ».

Qu’est-ce que le projet Strawberry et qu’est-ce que OpenAI est en train de cuisiner ? S’agit-il du prochain modèle GPT-5, alias ChatGPT 5 ?

Le projet Strawberry expliqué

Le projet Strawberry serait lié à Q* — la prochaine percée dans le développement de l’IA, selon des membres du personnel d’OpenAI au sein de l’entreprise. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur Q* dans le domaine public. Toutefois, des sources ayant visionné la démo affirment qu’il est capable de résoudre des questions scientifiques et mathématiques qu’aucun autre modèle actuel n’est en mesure de résoudre.

Il a obtenu un score de plus de 90 % sur un ensemble de données MATH, une référence rigoureuse pour tester les compétences en matière de problèmes mathématiques. Bloomberg a récemment rapporté que OpenAI avait organisé une démonstration interne, au cours de laquelle elle a présenté un projet de recherche qui mettait en évidence un raisonnement semblable à celui de l’homme. OpenAI a également présenté différents niveaux de progrès en matière d’IA, que nous avons décrits dans notre explication de l’AGI, et qui sont les suivants :

Niveau 1 : IA conversationnelle — Peut discuter comme les humains en langage naturel

: IA conversationnelle — Peut discuter comme les humains en langage naturel Niveau 2 : IA raisonnante — Peut raisonner comme les humains en faisant preuve d’intelligence

: IA raisonnante — Peut raisonner comme les humains en faisant preuve d’intelligence Niveau 3 : IA autonome — Effectue des actions de manière autonome

: IA autonome — Effectue des actions de manière autonome Niveau 4 : IA innovante — Elle innove et s’améliore.

: IA innovante — Elle innove et s’améliore. Niveau 5 : IA organisationnelle — Effectue des actions et accomplit des tâches pour l’ensemble d’une organisation.

Beaucoup pensent qu’avec le projet Strawberry, OpenAI a atteint le niveau 2, où les systèmes d’IA peuvent raisonner intelligemment comme les humains. Le rapport de Reuters suggère que le projet Strawberry comprend une méthode de post-entraînement où le modèle est entraîné d’une manière spécifique, similaire à un réglage fin.

Cette technique spécifique de post-entraînement est très similaire à Self-Taught Reasoner ou STaR (arXiv), une méthode de chaîne de pensée, proposée par des chercheurs de Stanford en 2022. Elle vise à améliorer les performances du modèle « sur des tâches de raisonnement complexes comme les mathématiques ou la réponse à des questions de bon sens » en « générant pas à pas des raisonnements “en chaîne de pensée” ».

En termes simples, STaR permet au modèle de s’améliorer en apprenant de ses propres raisonnements. Il semble qu’OpenAI utilise probablement la technique STaR pour le projet Strawberry afin d’imiter le raisonnement humain et de résoudre des problèmes mathématiques difficiles.

Le projet Strawberry n’est pas seulement limité au raisonnement avancé, il peut également effectuer ce que l’on appelle des tâches à long terme (LHT), selon des documents consultés par Reuters. En gros, il peut aussi agir comme un agent et naviguer sur le Web de manière autonome, aboutir à des conclusions, planifier et exécuter une série d’actions.

Le cas curieux du projet Strawberry sur X

Le 7 août, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a partagé une image de fraise qui a suscité l’enthousiasme et la curiosité de la communauté. Le lendemain, un compte X (@iruletheworldmo), supposé être un membre du personnel d’OpenAI, a tweeté « bienvenue au niveau deux. comment vous sentez-vous ? est-ce que je vous ai fait sentir ? » Altman a commenté, « incroyable tbh ».

Suite à cela, une vague de messages énigmatiques liés à la fraise a été partagée par des employés de OpenAI sur X. La plupart des messages font allusion au niveau 2, c’est-à-dire à la capacité de raisonnement avancée, et au projet Strawberry.

ChatGPT 5 est-il enfin disponible ?

En regardant le développement jusqu’à présent, il semble que OpenAI se prépare à sortir le prochain modèle frontière très bientôt. Alimenté par le projet Strawberry, le modèle frontière est susceptible d’apporter une capacité de raisonnement avancée et de débloquer des workflows agentiques. Nous ne savons pas s’il s’appellera GPT-5 ou autre chose. Sam Altman a déjà déclaré que le successeur du modèle GPT-4 pourrait ne pas s’appeler GPT-5.

En outre, plus d’un an s’est écoulé depuis la sortie de GPT-4. Entre-temps, Anthropic et Google ont presque détrôné OpenAI avec leurs mises à jour itératives. En mai 2024, Mira Murati, directrice technique d’OpenAI, a déclaré que le prochain grand projet verrait le jour en 2024. Le lancement semble donc imminent. Êtes-vous prêts ?