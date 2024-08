Accueil » X Conference : La nouvelle visioconférence de X pour concurrencer Zoom et Google Meet

X Conference : La nouvelle visioconférence de X pour concurrencer Zoom et Google Meet

X Conference : La nouvelle visioconférence de X pour concurrencer Zoom et Google Meet

Anciennement connue sous le nom de Twitter, la plateforme X continue de diversifier ses fonctionnalités en ajoutant une nouvelle corde à son arc : la visioconférence. Ainsi, dans sa volonté de domination mondiale, X s’attaque aux géants de la vidéoconférence tels que Google Meet, Zoom et Microsoft Teams.

Actuellement en phase de test interne, cet outil a été baptisé « X Conference ». Chris Park, un employé de X, a partagé quelques détails à ce sujet sur la plateforme, décrivant X Conference comme un outil de visioconférence multi-personnes.

Il a également mentionné que certaines fonctionnalités, telles que la possibilité d’épingler les intervenants et l’amélioration des notifications, étaient en cours de développement. Selon Park, X Conference est déjà une alternative solide aux autres plateformes de visioconférence populaires.

Elon Musk a répondu au post de Park avec un emoji de feu, confirmant plus ou moins que la fonctionnalité serait en route à l’avenir. Il n’y a pas encore de date de sortie ou de plan de déploiement prévus, il ne s’agit donc que d’un teaser de ce qui est à venir pour le moment.

Des fonctionnalités prometteuses, mais un public cible incertain

L’expert en applications, Nima Owji, a également partagé ses observations sur cette nouvelle fonctionnalité, évoquant notamment la prise en charge de l’audio spatial et des sous-titres intégrés. Bien que ces fonctionnalités ajoutent une valeur certaine à l’outil, la question reste de savoir quel est le public cible de X Conference en dehors de ses propres employés.

Actuellement, X propose déjà des appels vidéo en tête-à-tête et des diffusions publiques via Spaces. Toutefois, la plateforme a rencontré des problèmes techniques lors de diffusions en direct à grande échelle, ce qui soulève des doutes quant à la stabilité de cette nouvelle fonctionnalité de visioconférence. Ces incidents passés laissent planer des interrogations sur la capacité de X à offrir une expérience fluide et sans accroc dans un environnement de visioconférence. X pourrait fusionner le nouvel outil de vidéoconférence avec le flux vidéo en direct existant Spaces pour permettre de passer d’un flux de type atelier à une vidéoconférence

Ce n’est pas la première fois que X explore des fonctionnalités destinées à un public professionnel. L’année dernière, la plateforme a lancé un outil de recherche d’emploi, et Elon Musk a exprimé son intérêt pour le développement d’une version de LinkedIn sous l’égide de X. L’introduction de X Conference pourrait s’inscrire dans cette stratégie plus large visant à attirer une audience corporate, bien que la concurrence avec des acteurs établis comme Zoom et Google Meet s’annonce rude.

Un avenir incertain pour X Conference

Le développement de X Conference suscite de nombreuses questions. X parviendra-t-il à concurrencer les plateformes déjà bien établies sur le marché ? Sera-t-il capable de surmonter les problèmes techniques qui ont affecté ses autres fonctionnalités vidéo ? Et surtout, X Conference pourra-t-il séduire un public au-delà de ses propres employés ? L’avenir nous le dira.

Quoi qu’il en soit, il est clair que X n’a pas peur d’innover et de tenter de nouvelles approches. Que X Conference réussisse ou non, cela témoigne de l’engagement de l’entreprise à repousser les limites de ce qui est possible, tout en explorant de nouveaux territoires dans le monde des technologies numériques.