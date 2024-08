Instagram inonde de nouveaux outils créatifs : Polices, animations et carrousels étendus

Instagram a récemment déployé une série de mises à jour visant à stimuler la créativité et à permettre aux utilisateurs de personnaliser plus facilement leur contenu. Ces améliorations incluent des ajouts enthousiasmants tels que de nouvelles polices, des animations de texte et des effets pour les Reels et Stories, ainsi que la possibilité d’ajouter du texte et des stickers directement sur les photos et carrousels.

De plus, les utilisateurs peuvent désormais partager davantage d’expériences en incluant jusqu’à 20 photos et vidéos dans un seul post carrousel.

Le nouvel outil de texte pour les Reels et Stories a été simplifié, offrant une interface plus intuitive. Les utilisateurs peuvent désormais explorer une gamme élargie de polices, d’animations et d’effets en appuyant simplement sur le bouton de texte dans l’outil. Ces options permettent de jouer facilement avec différentes combinaisons pour créer un style unique qui reflète la personnalité de chacun.

Personnalisation des photos et carrousels

Ajouter du texte et des stickers aux photos et carrousels est maintenant un jeu d’enfant. Après avoir sélectionné une photo dans leur galerie, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton de texte pour accéder au nouvel outil de texte et y incorporer les polices de leur choix. De plus, il est possible d’ajouter d’autres images en appuyant sur le bouton galerie, et d’expérimenter avec les formes des stickers en appuyant directement sur le sticker.

La possibilité de créer des carrousels contenant jusqu’à 20 photos et vidéos offre aux utilisateurs de nouvelles capacités pour raconter leurs histoires. Que ce soit pour capturer un moment spécial ou pour présenter une collection d’images et de vidéos, ce format de carrousel allongé permet une expression créative accrue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Instagram’s @Creators (@creators)

Instagram est en constante évolution

Ces nouveaux outils et fonctionnalités représentent une opportunité passionnante pour tous les créateurs, qu’ils soient novices ou expérimentés, de faire évoluer leur présence sur Instagram. Au fur et à mesure qu’Instagram continue d’évoluer et de proposer de nouvelles fonctionnalités, il sera intéressant de voir comment les utilisateurs exploiteront ces outils pour repousser les limites de la créativité et de la narration sur la plateforme. Ces mises à jour réaffirment la position d’Instagram en tant que leader des plateformes sociales, en mettant l’accent sur l’expression personnelle et l’innovation.

En somme, ces nouvelles fonctionnalités Instagram ne sont pas seulement des ajouts, mais des instruments puissants pour réinventer la façon dont les utilisateurs partagent leurs histoires et interagissent avec leur audience.