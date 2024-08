Meta déploie la publication croisée entre Instagram, Facebook et Threads

Meta a récemment conclu la phase de test de la fonctionnalité de publication croisée entre Instagram, Facebook et Threads, sa plateforme de réseaux sociaux qui concurrence X (anciennement Twitter). Désormais, cette fonctionnalité est officiellement disponible dans tous les pays où Threads est proposé.

Meta a confirmé à TechCrunch que cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans sa stratégie globale visant à maximiser le partage de contenu à travers ses différentes applications. Depuis plusieurs années, Meta permet aux utilisateurs de partager des publications entre Instagram et Facebook, facilitant ainsi la connexion des utilisateurs actifs sur les deux plateformes. Cette nouvelle étape d’intégration entre Instagram, Facebook et Threads marque une évolution naturelle de cette stratégie.

Avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais partager leurs publications directement sur Threads. Pour ce faire, il suffit d’activer l’option de partage vers Threads lors de la création d’une publication sur Instagram. Une fois cette option activée, la légende de la publication sera reprise comme texte sur Threads, tandis que les hashtags seront convertis en texte brut.

Les utilisateurs ont la possibilité d’utiliser la publication croisée de manière ponctuelle ou de configurer un partage automatique pour que leurs publications soient systématiquement partagées sur Threads. Il est important de noter que cette fonctionnalité est pour l’instant limitée aux images statiques et ne prend pas en charge les Reels d’Instagram.

Fonctionnement de la publication croisée sur Facebook

Sur Facebook, la publication croisée vers Threads fonctionne de manière analogue à Instagram. Lors de la composition d’une publication, les utilisateurs peuvent activer une nouvelle option Threads en appuyant sur le logo Threads, situé à côté des options habituelles telles que « Amis » ou « Ajouter un album ». Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils Android et iOS.

L’option de publication croisée depuis Instagram et Facebook vers Threads offre un avantage non négligeable aux créateurs de contenu et aux propriétaires d’entreprises. Plutôt que de créer du contenu distinct pour chaque plateforme, ils peuvent désormais partager la même publication et interagir avec des audiences différentes en un seul geste. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’étendre leur portée et d’optimiser leur stratégie de communication sur plusieurs plateformes.

Une stratégie réfléchie de Meta pour booster Threads

En mettant fin à la phase de test et en déployant officiellement cette fonctionnalité, Meta montre son intention de renforcer l’intégration de Threads au sein de son écosystème d’applications. En exploitant la vaste base d’utilisateurs d’Instagram et de Facebook, Meta espère ainsi donner un coup de pouce à Threads et en faire une plateforme incontournable dans le paysage des réseaux sociaux.

Cette initiative pourrait bien repositionner Threads dans la compétition avec X, en le dotant d’un atout majeur : la capacité d’engager facilement et efficacement des utilisateurs à travers plusieurs canaux.