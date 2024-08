Google Messages va faciliter la recherche et l’envoi de messages aux groupes

Google revient à la charge avec son application Messages, en travaillant sur une nouvelle petite mise à jour qui pourrait réellement améliorer votre expérience. En effet, bien qu’extrêmement utile, Google Messages manquait jusqu’à présent d’une fonctionnalité importante : la possibilité de rechercher facilement des discussions de groupe et d’envoyer un nouveau message directement à celles-ci.

Cela va bientôt changer. Les utilisateurs participant au programme bêta de Google Messages (version 20240820_00_RC00) peuvent déjà tester cette nouvelle fonctionnalité, bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour tout le monde.

Actuellement, lorsque vous commencez une nouvelle conversation, le champ « À » affiche vos contacts. Avant cette mise à jour bêta, ce champ ne montrait que des contacts individuels. Même si vous aviez une discussion de groupe existante, il était impossible d’envoyer un message directement à ce groupe depuis l’écran de création d’un nouveau message.

Désormais, vous pouvez rechercher des groupes spécifiques par nom ou par participants, et en plus, le dernier message envoyé au groupe s’affiche également.

Ancienne interface Nouvelle interface

Un changement bienvenu pour les utilisateurs de Google Messages

La comparaison des anciens et nouveaux écrans montre une amélioration notable. Auparavant, lors de la saisie de « Test », deux options étaient proposées. Désormais, trois options s’affichent, incluant les groupes de discussion. En appuyant sur la flèche à côté d’une discussion de groupe, vous pouvez même développer la conversation pour voir les derniers messages échangés. La dernière fois que cet écran avait été mis à jour, c’était en octobre de l’année dernière, lorsque Google avait supprimé la section « Contacts favoris ».

Les premiers utilisateurs semblent ravis de ces modifications. Certains ont même commenté qu’ils avaient cessé de nommer leurs discussions de groupe parce qu’elles n’étaient pas facilement recherchables, mais avec cette mise à jour, les groupes deviendront beaucoup plus pratiques.

Un effort constant pour rester compétitif

Google Messages a reçu plusieurs mises à jour ces derniers mois, visant probablement à maintenir sa position sur le marché face à d’autres applications comme Samsung Messages. Bien que certaines mises à jour aient consisté en des retouches mineures de l’interface utilisateur, l’attention portée aux détails et à l’amélioration de l’expérience utilisateur montre que nous ne devrions pas encore arrêter de choisir notre application de messagerie préférée. Apple Messages pourrait bien faire face à une sérieuse concurrence.

Google Messages est préinstallé sur de nombreux smartphones Android, ce qui en fait l’application de messagerie par défaut de milliards d’utilisateurs dans le monde. Ces améliorations montrent que Google s’efforce de rendre son application de messagerie plus intuitive et puissante, rendant ainsi la gestion des conversations, notamment de groupe, plus fluide et efficace. Il ne reste plus qu’à attendre que cette fonctionnalité soit disponible pour tous les utilisateurs.