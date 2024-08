Volkswagen introduit AirConsole : Le jeu à bord arrive dans les véhicules électriques

Volkswagen s’est associé à AirConsole pour offrir une expérience de jeu unique à bord de plusieurs véhicules électriques de la marque allemande.

En commençant par la ID.7 Tourer et d’autres véhicules de la gamme ID, la plateforme de jeu pour les conducteurs et les passagers offrira un moyen amusant et engageant de passer le temps et de se divertir lorsque les véhicules sont à l’arrêt ou en train de charger. AirConsole ne commencera à jouer que lorsque le véhicule sera garé.

La technologie de jeu sera également disponible pour les nouvelles Passat, Tiguan, Golf et Golf Estate. Comme le précise le communiqué de presse, AirConsole est considérée comme la première plateforme de jeu au monde spécifiquement conçue pour les voitures, avec un vaste portefeuille de jeux pour satisfaire les joueurs occasionnels de tout âge et de tout intérêt.

Ce développement constitue une amélioration significative du système de divertissement embarqué de VW, la console d’infodivertissement faisant effectivement office de console de jeu, et les smartphones étant utilisés comme manettes.

Une fois l’application AirConsole ouverte, les joueurs peuvent commencer leur session de jeu en utilisant un smartphone pour scanner un code QR sur l’écran principal de l’EV. La voiture est pleine ? Pas de problème. La plateforme permet un jeu multijoueur transparent, de sorte que les passagers arrière peuvent participer à l’action.

AirConsole a déjà lancé une collaboration avec BMW

Le marché européen de VW sera le premier à bénéficier de l’ajout de AirConsole. Il sera introduit à la mi-septembre et, au tournant de l’année 2025, la technologie sera étendue à d’autres pays européens, avec plusieurs jeux supplémentaires à ajouter à la plateforme.

En mai de l’année dernière, BMW a lancé sa Série 5 en confirmant l’inclusion de AirConsole, avec des titres de jeux disponibles tels que Go Kart Go, Golazo, Music Guess, et Overcooked.

La collaboration avec la startup suisse et l’introduction de jeux embarqués ont donné lieu au lancement d’un modèle de BMW i5 avec un « habillage de jeu unique ».