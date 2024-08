Google Messages améliore les accusés de lecture pour les conversations RCS

L’année dernière, Google a offert à son application Google Messages une nouvelle allure avec un design rafraîchi et des fonctionnalités inédites. Aujourd’hui, il semble que Google vise à améliorer encore davantage l’application, car Google Messages est actuellement en train de tester un nouveau look pour les accusés de lecture dans les conversations RCS.

Un récent rapport révèle que Google teste une refonte qui déplace les accusés de lecture à l’intérieur de la bulle de message. Actuellement, les accusés de lecture s’affichent en dessous du message, entre l’heure/la date et le verrou de chiffrement RCS. Avec la mise à jour, les accusés de lecture apparaissent désormais à droite, dans un cercle légèrement plus clair que l’arrière-plan. Ils utilisent toujours des coches et, dans les images, ils sont montrés dans le coin inférieur droit.

Cette refonte de Google permet de rendre visibles les accusés de lecture sur tous les précédents messages, et non seulement sur le dernier message. Cette mise à jour n’est pas encore disponible pour tout le monde, et il n’est pas clair quand elle le sera. Tester de nouvelles fonctionnalités aide Google à évaluer l’intérêt et l’adoption des utilisateurs.

Parfois, les fonctionnalités testées peuvent ne jamais être déployées. Cependant, il semble probable que cette fonctionnalité sera finalement publiée, bien qu’il faille attendre pour le savoir avec certitude.

L’importance de Google Messages

Google Messages est préinstallé sur de nombreux smartphones Android, ce qui en fait l’application de messagerie par défaut pour des milliards de personnes dans le monde. Il n’y a pas si longtemps, Google a rapporté que plus d’un milliard d’utilisateurs utilisent désormais RCS dans Google Messages chaque mois.

Cependant, l’application compte environ la moitié des utilisateurs actifs mensuels par rapport à des applications comme WhatsApp. Si Google souhaite mieux rivaliser avec ses concurrents, rendre l’interface plus conviviale pourrait être une aide précieuse. De plus, la récente décision de Samsung d’abandonner sa propre application Samsung Messages en faveur de celle de Google pourrait encore augmenter le nombre d’utilisateurs de Google Messages.

Avec ces nouvelles mises à jour et refontes, Google cherche à améliorer l’expérience utilisateur de son application Messages, espérant ainsi renforcer sa position face à des concurrents de taille comme WhatsApp. Rendre les accusés de lecture plus visibles et accessibles est une petite, mais significative amélioration qui pourrait séduire de nombreux utilisateurs et renforcer l’adoption du RCS. Reste à voir quand ces fonctionnalités seront officiellement déployées pour tous.