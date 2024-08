Sonos abandonne l’ancienne application et promet d’améliorer la nouvelle

Sonos, le leader bien connu des systèmes audio connectés, traverse une période difficile. Depuis le lancement de sa nouvelle application, il y a quelques mois, l’entreprise a vu une partie de sa clientèle s’éloigner, insatisfaite des changements apportés. Malgré les efforts déployés pour améliorer l’expérience utilisateur, le retour aux fonctionnalités complètes de l’ancienne application se fait toujours attendre.

La décision de Sonos de migrer les fonctionnalités principales de son application vers le cloud s’est avérée être un pari risqué qui n’a pas porté ses fruits. Ce choix stratégique a entraîné une série de problèmes techniques majeurs, plongeant l’entreprise dans une spirale négative. En plus des coûts importants engagés pour tenter de résoudre ces défaillances, Sonos a dû se résoudre à licencier un nombre significatif d’employés, témoignant de l’ampleur de la crise.

Face à cette situation, des rumeurs ont émergé il y a moins d’une semaine, selon lesquelles Sonos envisagerait de réintroduire l’ancienne application, dans l’espoir de retenir ses clients fidèles. Cependant, cette solution ne sera pas mise en œuvre. Les nombreuses mises à jour des pilotes des produits Sonos, déployées depuis le lancement de la nouvelle application, ont rendu l’ancienne version incompatible avec le matériel actuel.

Cette information a été confirmée par Patrick Spence, PDG de Sonos, lors d’une session AMA (Ask Me Anything) sur Reddit. Il a expliqué que pour que l’ancienne application soit réutilisable, non seulement celle-ci, mais aussi les logiciels intégrés aux enceintes et dans le cloud devraient être pleinement compatibles, ce qui n’est plus le cas.

Spence a précisé que malgré les efforts considérables déployés pour tester cette option, la conclusion a été sans appel : une réintroduction de l’ancienne application S2 aggraverait les problèmes au lieu de les résoudre.

Un engagement renouvelé pour améliorer la nouvelle application Sonos

Face à cette situation décevante pour les utilisateurs, Sonos renouvelle son engagement à améliorer sa nouvelle application. Ces problèmes ont d’ailleurs conduit l’entreprise à repousser le lancement de deux nouveaux produits majeurs. Patrick Spence a promis de revenir prochainement sur Reddit pour fournir des détails supplémentaires sur les améliorations à venir et répondre aux questions les plus populaires de la communauté.

Il est clair que Sonos se trouve à un carrefour critique. L’entreprise doit réussir à regagner la confiance de ses utilisateurs en redressant la barre de sa nouvelle application, sans quoi elle pourrait voir sa réputation et sa position sur le marché sérieusement affectées.