Garmin Fenix 8 : Écran AMOLED et design révisé pour séduire les aventuriers

Après le succès retentissant de l’Apple Watch Ultra 2 l’année dernière et l’entrée prometteuse de Samsung dans la catégorie des montres connectées robustes, Garmin se retrouve sous pression. En tant que leader historique des montres d’extérieur, la marque doit répondre aux attentes croissantes avec une nouvelle version améliorée de ses wearables dédiés aux aventuriers.

Depuis la sortie de la très impressionnante Fenix 7, il y a plus de deux ans, les amateurs de montres connectées d’extérieur attendent avec impatience l’arrivée de la Garmin Fenix 8.

D’après une récente fuite, Garmin semble se concentrer sur des révisions de design et une mise à niveau technologique de l’écran pour la Fenix 8, plutôt que sur des améliorations internes majeures. Un choix stratégique qui pourrait bien permettre à la série Fenix de séduire un public encore plus large.

Le dicton « plus c’est grand, mieux c’est » semble parfaitement adapté à la Fenix 8. Cette nouvelle version promet en effet un écran plus grand que celui de la Fenix 7, avec une édition standard de 47 mm intégrant un écran de 1,4 pouce, et un modèle de 51 mm offrant une surface d’affichage de 1,5 pouce. À titre de comparaison, la Fenix 7 Pro de 47 mm ne propose qu’un écran de 1,3 pouce, tandis que son grand frère de 51 mm se limite à 1,4 pouce.

Cette différence de taille d’écran peut paraître minime sur le papier, mais les images publiées par gadgetsandwearables.com montrent clairement l’impact visuel de ces 0,1 pouce supplémentaires. Les bords de l’écran seront également plus fins, ce qui permettra à Garmin de conserver des boîtiers aux dimensions similaires à ceux de la Fenix 7 tout en offrant une meilleure qualité d’affichage.

L’AMOLED pour rivaliser avec les grands sur la Garmin Fenix 8

L’amélioration la plus significative de la Fenix 8 réside dans la technologie d’affichage. La série Fenix 8 devrait en effet passer à un écran AMOLED, offrant ainsi une qualité visuelle comparable à celle de l’Apple Watch Ultra 2 et de la Galaxy Watch Ultra de Samsung. Cela représente un saut qualitatif important par rapport à la technologie MIP (memory-in-pixel) utilisée dans la Fenix 7, qui privilégie l’autonomie de la batterie à la qualité d’affichage.

Reste à savoir comment cette transition vers l’AMOLED affectera l’autonomie de la Fenix 8, un critère crucial pour les utilisateurs qui choisissent Garmin pour sa fiabilité et sa durée de vie de batterie lors de longues aventures en extérieur.

Disponibilité et prix

Bien que Garmin n’ait pas encore officiellement annoncé la Fenix 8, plusieurs sources prédisent un lancement le 27 août, ou au plus tard le 3 septembre, juste avant l’ouverture du salon IFA à Berlin. Cette stratégie permettrait à Garmin de maximiser son exposition médiatique à l’échelle mondiale.

En ce qui concerne les prix, les modèles Fenix 8 de 47 mm et 51 mm devraient être proposés en Europe à des tarifs respectifs de 1 099 € et 1 199 €. Ce positionnement haut de gamme pourrait rendre difficile l’accès au marché grand public, un défi que Garmin devra relever pour maintenir sa position.

Pour pallier ce coût élevé, Garmin pourrait lancer une version plus abordable de sa montre avec la Fenix E, prévue cet automne. Dotée d’un design moins sophistiqué et d’un écran similaire à celui de la Fenix 7, cette montre devrait se positionner dans une gamme plus économique, tout en conservant les fonctionnalités robustes qui font la réputation de Garmin.