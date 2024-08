Huawei envisage de lancer un smartphone tri-pliable à 4 000 dollars : La révolution à quel prix ?

Huawei fait sensation avec son dernier prototype de smartphone pliable à trois volets. Après que le président de la société, Richard Yu, a été aperçu utilisant cet appareil innovant, les rumeurs se multiplient, notamment concernant son potentiel prix.

Selon les dernières rumeurs, le premier smartphone tri-pliant au monde pourrait coûter environ 4 000 dollars. Actuellement, le prototype d’ingénierie est évalué à plus de 35 000 RMB (soit près de 5 000 dollars), mais le prix final pour la version produite en série devrait se situer autour de 29 000 RMB, soit approximativement 4 000 dollars.

Il est courant que les prototypes, en raison de leur nature expérimentale, soient plus coûteux que les modèles finaux. Les entreprises affinent ces versions d’essai pour les rendre plus efficaces et réduire les coûts avant la production de masse. On espère que Huawei parviendra à améliorer son appareil tout en réduisant le prix avant sa mise sur le marché.

Si ce prix se confirme, il serait nettement supérieur à celui de nombreux concurrents, y compris des modèles phares comme le Samsung Galaxy Z Fold 6 ou le Google Pixel 9 Pro Fold.

Avec un tel tarif, le smartphone tri-pliant de Huawei pourrait coûter deux fois plus cher que ces appareils.

Pourquoi un tel prix pour ce smartphone Huawei ?

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce prix élevé. Il se pourrait que Huawei limite la production du téléphone, ce qui augmenterait les coûts unitaires. De plus, des éléments comme une nouvelle conception de la charnière, des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement ou la production lente de puces Kirin haut de gamme pourraient également jouer un rôle.

Les rumeurs suggèrent également que ce nouveau téléphone serait propulsé par une puce Kirin développée par Huawei et SMIC, potentiellement la même que celle qui alimentera la future série Huawei Mate 70. Bien que cette puce puisse offrir des performances plus rapides et plus efficaces, cela suffira-t-il à justifier un tel prix ? La question reste ouverte.

Huawei en avance sur la concurrence ?

Huawei pourrait lancer son smartphone tri-pliant cette année, prenant ainsi de l’avance sur Samsung, également en train de développer un appareil similaire. Si cette rumeur se confirme, Huawei pourrait bien être la première entreprise à commercialiser un smartphone avec ce facteur de forme unique.

Cependant, malgré le design novateur du tri-pliant, un prix de lancement aussi élevé pourrait limiter l’attrait de cet appareil, même pour les plus passionnés de technologie. Il reste à voir si Huawei ajustera ses ambitions tarifaires avant le lancement officiel de ce téléphone révolutionnaire.