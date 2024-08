WhatsApp renforce la personnalisation avec GIPHY et des stickers IA

WhatsApp continue d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour personnaliser les conversations avec des stickers.

Grâce à un partenariat avec GIPHY, les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais accéder directement à une vaste collection de stickers sans quitter l’application. Pour trouver et partager des stickers pertinents et amusants, il suffit de toucher l’icône des stickers et de rechercher en utilisant du texte ou des emojis.

En plus de l’intégration de GIPHY, WhatsApp a élargi sa fonctionnalité de création de stickers personnalisés aux utilisateurs d’Android. Cette fonctionnalité permet de transformer facilement des photos en stickers personnalisés ou de modifier des stickers existants à l’aide d’outils d’édition tels que le recadrage, l’ajout de texte ou le dessin. Une fois créés, les stickers sont automatiquement enregistrés dans le plateau de stickers pour un accès rapide, permettant ainsi aux utilisateurs de les partager avec leurs proches.

Pour ceux qui ne trouvent pas le sticker idéal, WhatsApp propose également la création de stickers personnalisés grâce à Meta AI. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur iPhone et Android aux États-Unis, et les utilisateurs d’Android peuvent également tester la création de stickers IA en espagnol et en bahasa indonésien.

WhatsApp a simplifié l’organisation des packs de stickers

Enfin, WhatsApp a simplifié l’organisation des packs de stickers en permettant aux utilisateurs de prévisualiser de nouveaux packs directement dans le plateau de stickers, sous les packs déjà téléchargés. Il est également possible de maintenir un sticker enfoncé pour le déplacer en haut de la liste ou le supprimer. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à garder leur collection de stickers bien organisée et à découvrir facilement de nouveaux packs.

Ces nouvelles fonctionnalités apportent une touche de personnalité et de fun aux conversations sur WhatsApp, tout en facilitant l’utilisation de l’application. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, WhatsApp reste l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, et ces nouvelles options devraient séduire un grand nombre d’entre eux.