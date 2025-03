WhatsApp : plafonnement des messages de diffusion pour lutter contre les spams

Si vous en avez marre de recevoir des messages spam et d’être ajouté à des groupes aléatoires, WhatsApp prend enfin des mesures pour limiter ce phénomène.

D’après un rapport de TechCrunch, WhatsApp va tester de nouvelles restrictions sur les messages de diffusion, tant pour les utilisateurs individuels que pour les comptes professionnels.

WhatsApp a annoncé un plafonnement mensuel des messages de diffusion afin de réduire le nombre de messages indésirables, qu’ils proviennent d’un particulier ou d’une entreprise.

Utilisateurs individuels :

Limite de 30 messages de diffusion par mois (soit un message par jour).

Pour envoyer plus de messages, il faudra utiliser les Statuts ou les Chaînes WhatsApp.

Comptes professionnels :

250 messages de diffusion gratuits.

Au-delà, l’envoi deviendra payant (WhatsApp n’a pas encore précisé le prix).

Objectif : limiter le spam marketing excessif et rendre la messagerie plus agréable.

Ce nouveau modèle payant pour les entreprises sera déployé dans les prochains mois par Meta.

WhatsApp multiplie les nouveautés pour améliorer l’expérience utilisateur

Ces nouvelles limitations arrivent après plusieurs améliorations récentes de l’application :

Nouvelle fonctionnalité de fils de discussion pour organiser les conversations de groupe et éviter le chaos.

Nouveaux outils de personnalisation, comme les stickers selfie et la possibilité de réagir en double-tap sur un message.

Thèmes de discussion personnalisables, ajoutés le mois dernier.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs ?

Avec cette mise à jour, WhatsApp veut améliorer l’expérience utilisateur en réduisant le spam et en rendant les discussions plus fluides. Cependant, certains utilisateurs pourraient se sentir limités, notamment les entreprises qui devront désormais payer pour atteindre un plus grand public.

Que pensez-vous de cette nouvelle restriction ? Est-ce une bonne décision ou une limitation excessive ?