TikTok introduit les chats de groupe et les autocollants vidéo pour améliorer les interactions

Nous savons tous à quel point il peut être addictif de parcourir les vidéos de TikTok. Il est difficile de quitter l’application une fois qu’on a commencé. Mais si vous voulez partager une nouvelle vidéo avec vos amis, vous êtes obligé de quitter l’application pour contacter vos amis en une seule fois. Il n’est donc pas surprenant que TikTok ait trouvé un moyen de vous faire rester sur l’application.

TikTok a introduit pour la première fois les chats de groupe qui vous permettent d’envoyer et de recevoir des messages avec plusieurs personnes dans des conversations de groupe, ainsi que des autocollants vidéo.

Si TikTok prend déjà en charge les messages individuels, vous pouvez désormais créer des chats de groupe à l’instar d’Instagram, de WhatsApp et d’autres plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez enfin partager des vidéos virales avec plusieurs amis à la fois ! Les chats de groupe peuvent accueillir jusqu’à 32 personnes simultanément. « Regardez, commentez et réagissez ensemble en temps réel, rendant chaque interaction plus dynamique et connectée », explique TikTok. Il existe plusieurs garde-fous.

Tout d’abord, les discussions de groupe sont interdites aux utilisateurs de TikTok âgés de 13 à 15 ans. Si un participant à une discussion de groupe vous harcèle, vous pouvez le mettre en sourdine ou le bloquer. Pour les autres violations, TikTok vous permet de signaler un message individuel ou l’ensemble de la conversation de groupe. « Nous limitons également le nombre de groupes qu’une personne peut créer et le nombre de fois qu’un message peut être transféré », précise TikTok. TikTok a publié des instructions détaillées sur l’utilisation des chats de groupe.

TikTok offre la possibilité de choisir un autocollant dans une discussion

En outre, TikTok prend désormais en charge les autocollants dans les messages directs. Vous pouvez convertir n’importe quelle vidéo TikTok en autocollant vidéo à l’aide de la nouvelle fonctionnalité Stickers, puis la partager avec la communauté en la téléchargeant sur la boutique Stickers (vous devez être âgé de plus de 16 ans). La page d’assistance de TikTok propose des instructions étape par étape pour créer des autocollants vidéo et les gérer, retirer un autocollant partagé de la boutique, supprimer ceux dont vous n’avez plus besoin, etc.

Les chats de groupe et les autocollants sont corrects, mais peu impressionnants, car de nombreuses applications de messagerie prennent en charge les autocollants et les chats de groupe. Il s’agit néanmoins d’une initiative intéressante, car TikTok est une plateforme de réseaux sociaux, et non un service de messagerie à proprement parler. Depuis un certain temps déjà, l’entreprise a développé des fonctionnalités sociales afin que vous ne quittiez jamais l’application. Cette stratégie semble avoir bien fonctionné jusqu’à présent, pour l’essentiel. De nombreux jeunes utilisateurs achètent désormais des produits de leurs marques préférées par l’intermédiaire des boutiques TikTok (avec quelques signaux d’alerte à éviter) et s’informent sur les vidéos TikTok (bien que cela pose quelques problèmes).

Si vous souhaitez simplement regarder quelques vidéos avec vos amis et en discuter, vous n’avez aucune raison de quitter l’application TikTok. Vous pouvez organiser une discussion de groupe, ajouter vos autocollants et vous amuser. Reste à savoir si les utilisateurs de TikTok vont mordre à l’hameçon et changer d’application de messagerie de groupe.