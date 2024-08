Galaxy S24 FE : Fuite des spécifications détaillées avant son lancement en octobre

Cela fait un moment que le Galaxy S24 FE de Samsung alimente les rumeurs. Aujourd’hui, des matériaux promotionnels ont fait surface, révélant presque toutes les spécifications du prochain smartphone.

Le Galaxy S24 FE est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran propose une luminosité maximale impressionnante de 1900 nits, oxffrant une expérience visuelle éclatante, même en plein soleil. Les bordures ont été affinées à 1,9 mm, et l’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus+, garantissant une meilleure résistance aux rayures et aux chocs.

Sous le capot, le Galaxy S24 FE sera équipé de la nouvelle puce Samsung Exynos 2400e gravée en 4 nm, avec un processeur octa-core cadencé jusqu’à 2,9 GHz, épaulé par le GPU Samsung Xclipse 940. Cette configuration promet des performances de pointe, notamment pour le gaming et les tâches intensives. En termes de mémoire, le téléphone offrira jusqu’à 12 Go de RAM, couplé à 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Triple capteur photo et batterie renforcée sur le Galaxy S24 FE

Côté photographie, le Galaxy S24 FE conserve un setup triple caméra familier avec un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisation optique (OIS), un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un angle de vue de 123˚, et un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique 3x. À l’avant, une caméra de 10 mégapixels avec une ouverture de f/2.4 sera chargée de capturer les selfies.

La batterie du S25 FE a été légèrement augmentée pour atteindre 4 565 mAh, offrant ainsi une autonomie prolongée. Elle supporte également la charge rapide filaire de 25W, la recharge sans fil, et le partage d’énergie sans fil.

Le smartphone sera résistant à l’eau et à la poussière grâce à la certification IP68. Il disposera aussi d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, de haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos, et d’une connectivité complète incluant la 5G SA/NSA, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, et l’USB 3.1.

Date de lancement et options de couleurs

Le Galaxy S24 FE devrait être disponible en plusieurs couleurs : Graphite, Bleu, Argent/Blanc, Vert, et Jaune. Selon les rumeurs, le smartphone serait présenté officiellement en octobre 2024.

En somme, le Samsung Galaxy S24 FE semble prometteur avec ses améliorations notables en matière d’affichage, de performances, et d’autonomie. Reste à voir comment ce modèle se positionnera sur le marché face à la concurrence croissante dans le segment des smartphones premium.