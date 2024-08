Realme dévoilera sa technologie de charge ultrar-rapide de 300 W le 14 août

Il y a quelques mois, nous avons entendu des informations selon lesquelles Realme de BBK Technology testait un système de charge ultra-rapide de 300 W. Pour mettre cela en perspective, il est important de rappeler que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max se chargent à une vitesse maximale de 27 W en utilisant la technologie Power Delivery (PD). En 2023, Redmi travaillait également sur une technologie de charge de 300W, bien que celle-ci ne soit pas encore disponible sur ses appareils.

En fin de semaine dernière, Realme a annoncé que sa technologie de charge de 300 W sera officiellement présentée lors d’un événement en Chine le 14 août.

Malgré cette annonce, cette nouvelle technologie ne sera pas encore intégrée dans un smartphone Realme. Dans un teaser en chinois mentionnant la date du 14 août, Realme écrit : « Casser à nouveau le record ». Ce slogan fait référence à la charge filaire de 240 W qui est déjà disponible sur les modèles Realme GT5 et GT Neo 5.

Realme va offrir la charge la plus rapide à ce jour

Le chargeur de 240W pour le GT Neo 5 permet de recharger la batterie de 4 600 mAh de ce smartphone de 0 % à 100 % en seulement 11 minutes. À ce jour, la technologie de charge de 240 W détient le record de la charge la plus rapide disponible sur un smartphone.

Mais qu’implique une charge de 300 W pour l’utilisateur final ? Avec une telle puissance, il serait possible de charger complètement une batterie de 4 100 mAh en seulement 5 minutes.

Une vidéo partagée par 91mobiles montre la technologie de charge de 300W en action, où un téléphone passe de 0 % à 17 % en seulement 15 secondes. Encore plus impressionnants, certains rapports suggèrent que la vitesse de charge réelle, qui sera annoncée par Realme lors de l’événement du 14 août, pourrait dépasser les 300W.

Pas de Realme GT7 Pro avec charge de 300 W pour l’instant

Bien que des spéculations aient circulé concernant l’intégration du système de charge de 300 W dans le Realme GT7 Pro, cela ne semble plus être le cas pour l’instant. Cependant, ce modèle devrait tout de même bénéficier d’une certification IP69, offrant la plus haute protection contre la poussière et les liquides, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique.

À noter que BBK Electronics, la maison mère de Realme, produit également des smartphones sous les marques OPPO, Vivo, OnePlus, et iQOO. En mai 2024, la part de marché mondiale de BBK s’élevait à 20 %.