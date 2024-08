Galaxy S24 FE : Samsung laisse fuir son nouveau modèle avant lancement

Ces derniers mois, les rumeurs concernant le Samsung Galaxy S24 FE se sont intensifiées, et il ne faisait guère de doute que ce modèle existait. Désormais, Samsung a presque confirmé son existence sur l’un de ses sites Web.

Comme repéré par SamMobile, une page d’assistance est en ligne sur le site français de Samsung pour un téléphone portant le numéro de modèle SM-S721B. Bien que le nom Galaxy S24 FE ne soit pas mentionné explicitement, ce numéro de modèle a été associé à ce téléphone dans des fuites antérieures et des benchmarks préliminaires.

Ce numéro de modèle correspond à ce que nous attendions, car le Samsung Galaxy S23 FE est référencé sous le numéro SM-S711B (bien que la dernière lettre varie selon la région).

Malheureusement, cette page d’assistance ne révèle rien d’autre pour le moment, car elle n’a pas encore été remplie de contenu. Mais sa simple existence confirme presque que le Galaxy S24 FE est un téléphone réel et qu’il sera bientôt lancé en Europe.

Un lancement imminent du Galaxy S24 FE ?

Il est également logique de penser que Samsung ne publierait pas une page d’assistance à moins que le lancement du téléphone ne soit imminent, ce qui signifie que nous pourrions avoir un aperçu officiel du Galaxy S24 FE très bientôt.

Ceci est en ligne avec une fuite précédente suggérant que le Galaxy S24 FE pourrait être lancé cet été. Cette information provenait de Corée du Sud, où l’été s’étend de juin à août. Nous sommes actuellement en août, il est donc possible que nous le voyions dans moins d’un mois.

Cependant, si Samsung avait prévu de lancer le smartphone pendant cette période, il aurait été logique de le dévoiler le 10 juillet, en même temps que les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6. Nous pourrions donc devoir attendre un peu plus longtemps, et une autre fuite sur le Galaxy S24 FE a suggéré un lancement en octobre ou plus tard.

Spécifications attendues

Grâce aux fuites, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous attendre. Le Galaxy S24 FE pourrait être équipé d’un chipset Exynos 2400 ou Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 12 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, un écran de 6,65 pouces et une triple caméra avec un capteur principal de 50 MP.

Le Galaxy S24 FE pourrait être une alternative intéressante au Samsung Galaxy S24 standard, à condition que son prix soit compétitif.