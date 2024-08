iPhone 16 : Un air de déjà-vu et peu de nouveautés

À l’approche de la sortie de la série iPhone 16, l’enthousiasme semble s’atténuer. De plus en plus d’indices montrent que les nouveaux modèles ne constitueront qu’une mise à jour mineure par rapport à la génération actuelle, et même les fonctionnalités avancées de l’Apple Intelligence pourraient ne pas suffire à compenser ce manque d’innovation. Cette tendance a été confirmée par Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière newsletter Power On.

Gurman a dressé la liste des principales nouveautés attendues pour cette année. Selon lui, le design de la série iPhone 16 sera presque identique à celui des iPhone actuels, sans apport de fonctionnalités majeures.

L’une des seules évolutions pour les modèles de base sera l’introduction du bouton Action, déjà présent sur l’iPhone 15 Pro. Cependant, avec l’arrivée d’iOS 18 qui a introduit un Centre de contrôle plus personnalisable et un écran de verrouillage modifiable, ce bouton pourrait perdre de son utilité.

En revanche, une nouveauté plus excitante pourrait bien être le bouton Capture, annoncé dans des précédentes rumeurs précédentes et qui devrait équiper tous les modèles de la gamme. D’après Gurman, ce bouton fonctionnerait comme celui d’un appareil photo reflex, permettant d’activer l’autofocus, de zoomer, et bien sûr, de capturer des photos.

Un léger agrandissement de l’écran et un retour à la parité technologique

Les modèles iPhone 16 Pro verront également une légère augmentation de la taille de l’écran, passant de 6,1 à 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro, et de 6,7 à 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max.

En outre, Apple devrait revenir à une approche plus unifiée en équipant tous les modèles du même processeur, couplé à 8 Go de RAM. Cette décision vise à assurer une performance optimale pour les fonctionnalités liées à Apple Intelligence.

Bien que ces améliorations puissent suffire à garantir à l’iPhone 16 une place parmi les meilleurs smartphones de 2024, elles risquent de ne pas générer l’engouement attendu pour une vague massive de renouvellement. Apple semble en avoir conscience, ce qui expliquerait pourquoi l’entreprise n’a pas fait de prévisions optimistes pour la croissance des ventes au cours du trimestre en cours.

L’iPhone 16, bien qu’innovant sur certains points, pourrait bien marquer une pause dans la dynamique d’Apple, qui devra probablement miser sur des développements plus marquants pour ses futurs modèles.