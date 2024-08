Les prévisions de Jeff Pu pour iPhone 17 : Un cycle fort attendu

Jeff Pu, analyste chez Haitong International, s’est imposé ces dernières années comme une source crédible d’informations sur Apple. Bien qu’il n’ait pas encore atteint la notoriété de Ming-Chi Kuo de TF International, Pu fournit régulièrement des informations précises aux fans de produits Apple. Récemment, il a partagé une feuille de route concernant les futurs modèles d’iPhone, à commencer par l’iPhone 17 prévu pour l’année prochaine.

Selon Pu, l’iPhone 17 marquera le début d’un cycle fort pour Apple. Ce succès sera porté par l’initiative Apple Intelligence, un projet d’IA pour l’iPhone, un redesign, une mémoire accrue et des mises à niveau pour les propriétaires d’iPhone actuels. Pu s’attend à ce que la série iPhone 17 attire particulièrement les utilisateurs ayant acheté leur appareil entre 2021 et 2023.

Le redesign mentionné par Pu pourrait inclure des éléments attendus pour les modèles iPhone 18 Pro, comme la technologie Face ID sous l’écran et une Dynamic Island plus petite.

Bien que ces changements ne soient pas prévus pour l’année prochaine, ils pourraient apparaître en 2025 avec l’iPhone 17, qui pourrait également être équipé d’un écran Always-On et de la technologie ProMotion, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz même pour le modèle de base.

iPhone 17 Slim : Un modèle haut de gamme

Pu prévoit que l’iPhone 17 Slim, un nouveau modèle remplaçant l’iPhone 17 Plus, sera au centre du cycle fort qu’il anticipe. Ce modèle devrait surpasser l’iPhone 17 Pro Max en termes de prix, avec un tarif de départ à 1 299 dollars. Cependant, ce prix élevé semble difficile à justifier étant donné les spécifications annoncées.

L’iPhone 17 Slim devrait être équipé d’un écran ProMotion de 6,65 pouces, ce qui signifierait que tous les modèles iPhone 17 bénéficieraient de cette technologie et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Malgré son prix élevé, l’iPhone 17 Slim sera doté d’une puce A19, mais pas de la version Pro, ce qui le rapprocherait en termes de performance du modèle de base plutôt que des modèles Pro. Il disposerait également de 8 Go de RAM, contre 12 Go pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Changement de design et caméras

Un changement notable pour l’iPhone 17 Slim serait le déplacement du bloc de caméras arrière du coin supérieur gauche vers le centre supérieur du panneau arrière. Ce modèle, bien que le plus cher, pourrait ne disposer que de deux caméras à l’arrière. Cette décision de design devra convaincre les utilisateurs exigeants, surtout au vu du prix, mais Pu reste optimiste sur le succès de ce modèle.

En 2026, Pu anticipe le lancement du premier iPhone pliable ainsi qu’un hybride pliable iPad/Mac. Ce dernier disposerait d’un écran de 20,3 pouces une fois ouvert, tandis que le premier iPhone pliable adopterait un format à clapet, analogue au Motorola Razr. Ces deux appareils devraient être lancés au second semestre 2026.

Les prédictions de Jeff Pu offrent un aperçu intrigant des futures innovations d’Apple, avec des attentes élevées pour l’iPhone 17 et les modèles pliables prévus pour 2026. Si ces prévisions se réalisent, Apple pourrait bien marquer une nouvelle ère dans le monde des smartphones et des appareils hybrides, renforçant ainsi sa position de leader technologique.