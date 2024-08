La série iPhone 17 bénéficiera d’une amélioration considérable de la caméra

Apple a toujours su créer des différences suffisantes entre les modèles iPhone standard et Pro pour inciter les utilisateurs à opter pour les variantes haut de gamme. La série Pro est généralement dotée d’un processeur plus puissant, d’un système de caméra amélioré, d’un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de plus de RAM, d’options de stockage supplémentaires, de bords plus fins, et bien plus encore.

Cette année, Apple brouille les frontières entre les modèles non-Pro et Pro en équipant toutes les variantes de l’iPhone 16 de 8 Go de RAM. La raison semble être que tous les nouveaux modèles doivent supporter l’Apple Intelligence, qui nécessite au minimum 8 Go de RAM pour fonctionner, selon Apple. L’année prochaine, les modèles iPhone 17 Pro devraient être équipés de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour les modèles non-Pro.

Nouvelles fonctionnalités pour les iPhone 16

Le bouton Action et le bouton Capture

Le bouton Action, qui permet aux utilisateurs d’iPhone d’activer une tâche prédéfinie (comme ouvrir l’appareil photo, allumer la lampe torche, créer un mémo vocal, etc.), sera ajouté aux iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

Le nouveau bouton Capture, qui permet de zoomer ou dézoomer en le faisant glisser, sera présent sur les quatre modèles iPhone 16. Il servira également de bouton déclencheur pour prendre une photo en appuyant dessus et pour enregistrer une vidéo en maintenant la pression.

Processeur A18 pour tous les modèles

Tous les modèles iPhone 16 partageront le même processeur, le A18, fabriqué par TSMC en utilisant la seconde génération de son nœud de processus 3nm (N3E). Cependant, Apple pourrait différencier les chipsets en donnant au A18 un nombre réduit de cœurs GPU fonctionnels pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, tandis que le chipset des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max pourrait avoir plus de cœurs GPU et être nommé A18 Pro.

Les améliorations prévues pour les iPhone 17

Caméra frontale améliorée

Selon l’analyste Jeff Pu de Haitong Securities, tous les modèles iPhone 17 attendus en 2025 seront dotés d’une caméra frontale améliorée avec un capteur d’image de 24 mégapixels et 6 éléments en plastique. La série iPhone 15 est actuellement équipée d’une caméra frontale de 12 mégapixels avec 5 éléments. L’ajout d’un élément supplémentaire améliorera la qualité des photos en corrigeant les distorsions et les aberrations optiques.

Il n’y a pas d’autres détails (par exemple, la taille du capteur, la taille des pixels), mais il pourrait s’agir d’une mise à niveau pratique. De nombreux smartphones proposent des caméras selfie avec un large champ de vision (idéal pour les selfies de groupe), mais permettent également de recadrer pour des selfies plus conventionnels. Une caméra selfie à plus haute résolution pourrait donc permettre de réaliser des selfies recadrés plus détaillés.

Une caméra selfie à plus haute résolution pourrait également permettre d’améliorer les prises de vue en basse lumière grâce à l’association de pixels. Bien qu’une photo de 24 mégapixels regroupés équivaille à une photo de 8 mégapixels, il ne s’agit pas de la plus haute résolution.

Il ne s’agirait pas de la caméra frontale à la résolution la plus élevée dans le domaine des smartphones, puisque nous avons déjà vu des téléphones dotés de caméras selfie de 32, 40 et même 50 mégapixels.

Nouveaux modèles

L’année prochaine, la gamme iPhone 17 devrait se composer des modèles suivants : iPhone 17, iPhone 17 « Slim », iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Apple continue de repousser les limites en matière d’innovation et de performances, rendant chaque nouvelle génération d’iPhone encore plus attrayante pour les utilisateurs du monde entier. Avec des améliorations significatives prévues pour les iPhone 16 et iPhone 17, la marque à la pomme semble prête à maintenir sa position de leader sur le marché des smartphones.