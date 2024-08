Qualcomm présentera de nouvelles variantes des puces Snapdragon X à l’IFA 2024

Actuellement, le Surface Laptop de Microsoft, d’une valeur de 1 199 euros, est le moyen le moins cher d’obtenir une machine Windows fonctionnant avec la puce Snapdragon X Plus de Qualcomm, avec tous les avantages (et les inconvénients) que cela implique en termes d’autonomie de la batterie. Mais en 2025, ils seront moins chers : Qualcomm affirme désormais qu’ils atteindront la barre des 700 dollars l’année prochaine.

Qualcomm a présenté le SoC Snapdragon 4 s Gen 2 pour les smartphones à moins de 100 dollars lors de l’événement « Snapdragon For India » qui s’est tenu en ce début de semaine, 30 juillet, et a également lancé officiellement les produits Snapdragon X Elite et X Plus pour le marché indien, en annonçant plusieurs partenaires.

« À l’horizon 2025, en plus des nouveaux designs gagnés, notre feuille de route pour les produits de la série X s’étendra aux PC dont le prix de vente au détail peut descendre jusqu’à 700 dollars sans compromettre les performances du NPU », vient de déclarer Cristiano Amon, président-directeur général de Qualcomm, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2024 de l’entreprise. « Nous pensons que les PC seront le prochain moteur de diversification de l’entreprise », a-t-il déclaré, même s’il s’attend à ce que l’activité soit « lente et régulière au fur et à mesure de la transition du marché ». Il affirme que certains PC Snapdragon X ont déjà été vendus.

À la fin de l’événement, Kedar Kondap, SVP et GM, Compute and Gaming, Qualcomm, a annoncé que des annonces passionnantes seraient faites lors de la conférence de presse de Qualcomm à l’IFA 2024 à Berlin, le 4 septembre à 13 heures.

Qualcomm devrait introduire de nouvelles variantes dans les catégories Snapdragon X Elite et X Plus, ce qui pourrait favoriser l’adoption par davantage d’OEM de PC à différents niveaux de prix. À l’heure actuelle, la gamme de produits de calcul comprend quatre références dotées du processeur Oryon, et le modèle X1E-78-100 semble être le plus populaire en termes d’adoption par les OEM.

De nouvelles variantes du Snapdragon X Elite et X Plus attendues

Le Snapdragon X Plus a été présenté au début de l’année et le Snapdragon X Elite a été annoncé l’année dernière. Intel se prépare également à lancer son processeur mobile « Lunar Lake » lors de l’IFA du 3 septembre, afin de concurrencer la série Snapdragon X. Les produits AMD Strix Point Ryzen AI 300 sont également sur le point d’arriver sur le marché le mois prochain.

L’événement IFA 2024 de Qualcomm, qui se tiendra le 4 septembre, débutera à 13 heures, heure de Paris, et l’entreprise devrait dévoiler plus de détails dans les mois à venir.