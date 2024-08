Google Maps intègre le bouton de signalement d’incidents de Waze

Google Maps se dote de nouvelles fonctionnalités utiles qui devraient considérablement améliorer la navigation. Cela fait suite à une refonte majeure que Google a dévoilée lors de la Google I/O 2024 et qui présentait un écran d’accueil plus propre, de nouvelles couleurs d’épingles et une interface plus simplifiée avec trois nouveaux onglets au lieu de cinq.

Google Maps et Waze reposent sur les mêmes bases, mais chacun d’entre eux propose des fonctionnalités uniques qui intéressent des segments particuliers du marché. Toutefois, Google ne craint pas les chevauchements de fonctionnalités. C’est pourquoi il ajoute désormais à Google Maps l’une des principales fonctions de sécurité de Waze.

Le bouton de signalement d’incidents de Waze, qui a fait ses débuts en mars, est actuellement déployé sur Google Maps. Les conducteurs peuvent appuyer sur le bouton de signalement d’incident (un triangle jaune) pendant qu’ils conduisent pour signaler rapidement aux autres utilisateurs de Google Maps la présence de policiers, de radars, d’épaves et d’autres potentiels dangers. (Les données relatives aux signalements d’incidents sont partagées entre Google Maps et Waze, ce qui, techniquement, améliorera les deux applications).

Les fonctions communautaires telles que le signalement des incidents sont un argument de vente important pour Waze. En revanche, Google Maps s’appuie généralement sur des données collectées automatiquement, plutôt que sur des informations soumises par les utilisateurs. Il est intéressant de constater que l’accent est mis sur la communauté, même si l’utilisateur moyen n’appuiera jamais sur le bouton de signalement d’incidents dans Maps.

Une fonctionnalité sans doute plus utile (mais légèrement moins intéressante) arrive également dans Google Maps : les graphiques d’orientation de la destination pour les parkings et les bâtiments. Google Maps tentera de mettre en évidence votre destination, qu’il s’agisse d’un complexe d’appartements ou d’un restaurant, en la faisant apparaître en rouge. Cette fonctionnalité peut fonctionner mieux dans certaines villes que dans d’autres, du moins au moment du lancement.

Outre Google Maps, Waze s’améliore aussi

Waze bénéficie également de petites améliorations. Les conducteurs verront désormais les icônes des caméras des feux rouges sur leur itinéraire Waze, et tous les obstacles sur votre itinéraire (fermetures de routes, embouteillages, etc.) apparaîtront dans le menu déroulant lors de la sélection d’une destination.

Waze propose également une nouvelle navigation sur l’écran de verrouillage et des alertes sur les dangers de la route. Cette fonctionnalité est moins utile pour Waze que pour Google Maps (la navigation sur l’écran de verrouillage est plus judicieuse lorsque vous marchez), mais elle peut s’avérer utile lorsque vous êtes passager ou que vous effectuez un trajet familier souvent perturbé par des travaux.

Ces nouvelles fonctionnalités sont actuellement déployées sur Google Maps et Waze sur iOS et Android. La seule exception est la navigation sur l’écran de verrouillage de Waze, qui est actuellement limitée à Android et arrivera sur iOS fin 2024.