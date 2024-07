Accueil » Nest Learning Thermostat : Le nouveau Nest Learning plus intelligent et écologique

Google se prépare à dévoiler une nouvelle version de son Nest Learning Thermostat, offrant des fonctionnalités avancées pour chauffer votre maison de manière plus écologique et économique. Cette information provient d’images récemment divulguées sur Twitter par Arsene Lupin.s

Le nouveau thermostat Nest Learning (4e génération) présente un design repensé avec des bords en verre arrondis, remplaçant la grande lunette mobile des précédents modèles. Ce changement esthétique s’accompagne d’améliorations fonctionnelles notables. Désormais, l’écran du thermostat affichera non seulement les réglages de température, mais aussi la météo, l’heure, et potentiellement d’autres widgets personnalisables, transformant ainsi l’interface en un véritable « écran d’accueil ».

En effet, les fuites font état d’un « écran haute résolution sans bords », qui semble permettre à l’interface utilisateur du Nest Learning Thermostat de s’étendre dans la zone qui était habituellement un cadre noir sur les appareils de 3e génération existants. D’autres images divulguées montrent des éléments de l’interface utilisateur qui semblent beaucoup plus proches des bords de l’écran.

L’une des innovations majeures de ce modèle est la fonctionnalité Adaptive Eco. Ce système calcule automatiquement une température écoénergétique lorsque vous êtes absent, optimisant ainsi la consommation d’énergie tout en garantissant une maison confortable à votre retour.

Contrairement aux précédentes versions où il fallait définir soi-même une plage de températures éco, le nouveau thermostat ajustera automatiquement cette plage.

Apprentissage automatique et suggestions d’économie d’énergie

À l’instar de ses prédécesseurs, le Nest Learning Thermostat (4ème génération) apprend vos préférences de température et crée un planning personnalisé basé sur vos ajustements quotidiens. De plus, via l’application Google Home, il suggèrera des ajustements pour optimiser encore davantage votre consommation d’énergie.

Ce nouveau thermostat sera compatible avec Matter, le standard de connectivité pour les objets connectés, assurant une intégration facile avec toute application domotique compatible. Google annonce une installation rapide, en environ 40 minutes, et les images suggèrent que le thermostat sera compatible avec la base des précédentes versions, permettant une mise à jour facile par simple clip.

Nouveau capteur de température inclus

En plus du thermostat, Google prévoit de lancer une nouvelle version du capteur de température Nest, inclus dans le package, pour détecter les zones froides de votre maison et ajuster la température en conséquence.

Bien que ces informations ne soient pas encore officielles, il est probable que plus de détails soient révélés après l’événement Google Pixel prévu le 13 septembre. Le prix annoncé pour ce nouveau thermostat est de 279 dollars, soit une augmentation par rapport aux 249 dollars du modèle précédent. Cependant, cette hausse de prix pourrait être justifiée par les potentielles économies d’énergie à long terme.

En conclusion, ce nouveau thermostat Nest Learning de Google promet des avancées significatives en matière de confort domestique et d’efficacité énergétique, marquant un pas de plus vers une gestion intelligente et écologique de nos foyers.