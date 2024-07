Meta lance AI Studio : Créez vos propres personnages IA sur Instagram

Meta a annoncé aujourd’hui le lancement de AI Studio aux États-Unis, une nouvelle plateforme révolutionnaire permettant de créer ses propres personnages IA.

L’idée est que les créateurs et les chefs d’entreprise utilisent ces profils d’IA pour parler à leurs abonnés en leur nom. Ils pourront dialoguer directement avec les humains dans les fils de discussion et répondre aux commentaires sur le compte de leur auteur.

En effet, ces intelligences artificielles peuvent effectuer une variété de tâches, telles que vous apprendre à cuisiner, vous aider à rédiger des légendes Instagram, ou même générer des mèmes amusants. Vous pouvez partager votre IA avec des amis et des abonnés, ou la rendre accessible à tous pour discuter sur Instagram, Messenger, WhatsApp, ou le Web.

Créer votre personnage IA avec AI Studio

La création de votre personnage IA est simple et intuitive. Vous pouvez le faire via le site Web AI Studio ou directement dans l’application Instagram. Des modèles sont disponibles pour vous aider à démarrer, ou vous pouvez construire votre IA de A à Z. Une fois votre IA créée, vous pouvez personnaliser son nom, sa personnalité, son ton de voix, son avatar et même une accroche. Meta a également mis au point un guide avec des conseils et astuces pour faciliter le processus.

AI Studio est également conçu pour les créateurs qui souhaitent créer des IA servant d’extensions d’eux-mêmes. Ces IA peuvent répondre aux questions fréquentes dans les DMs et les réponses aux stories, partager des faits sur le créateur, ou lier leurs marques et vidéos préférées. Cela permet aux créateurs d’atteindre un plus grand nombre de personnes et de répondre plus rapidement à leurs fans.

Les créateurs ont un contrôle étendu sur leurs IA, avec la possibilité de les personnaliser en fonction de leur contenu Instagram, de définir des sujets à éviter et de choisir quels liens partager. Ils peuvent également activer ou désactiver les réponses automatiques de l’IA et décider à qui elle répond. Pour garantir la transparence avec les fans, les réponses des IA des créateurs sont clairement étiquetées.

Sécurité et responsabilité

Meta souligne avoir mis en place des politiques et des protections pour garantir une utilisation responsable des IA. AI Studio représente les premiers pas de Meta vers un monde où l’IA est accessible à tous pour des fins créatives. En somme, il s’agit du début d’un changement majeur dans notre manière d’interagir avec et d’utiliser l’intelligence artificielle.

Cette initiative de Meta pourrait transformer la manière dont les utilisateurs et les créateurs de contenu exploitent la technologie IA, en offrant des outils puissants et personnalisables pour enrichir l’expérience en ligne. La transparence et la sécurité restent des priorités, alors que Meta s’engage à promouvoir une utilisation éthique et responsable de l’intelligence artificielle.