La bêta d’iOS 18.1 est disponible avec Apple Intelligence, mais pas en France

Comme indiqué plus tôt dans la matinée, Apple a récemment lancé la première version bêta d’iOS 18.1, permettant aux utilisateurs de tester les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) de « Apple Intelligence » pour la première fois. Cette mise à jour, inhabituellement disponible avant la sortie finale d’iOS 18, apporte plusieurs nouveautés intéressantes au système d’exploitation de l’iPhone.

Avec cette version bêta, Apple introduit « Apple Intelligence », son propre ensemble de fonctionnalités d’IA générative, analogue à Windows Copilot et ChatGPT d’OpenAI. Ces nouvelles capacités promettent d’améliorer diverses fonctionnalités du smartphone grâce à l’IA. Cependant, les utilisateurs européens devront attendre avant de pouvoir en profiter.

Restrictions en Europe et en Chine

Bien que « Apple Intelligence » soit théoriquement disponible mondialement, les utilisateurs de l’Union européenne et de la Chine ne pourront pas encore y accéder en raison de régulations plus strictes en matière de confidentialité et de protection des données. Les utilisateurs européens peuvent néanmoins télécharger la bêta d’iOS 18.1, mais sans accès aux fonctionnalités d’IA.

Conditions d’utilisation de « Apple Intelligence »

Pour utiliser « Apple Intelligence », plusieurs conditions doivent être remplies :

La fonctionnalité est exclusivement disponible sur les iPhone de la série 15 Pro

La langue et la région du système doivent être configurées sur l’anglais (États-Unis) et les États-Unis

Après l’installation de la bêta, les utilisateurs doivent s’inscrire sur une liste d’attente pour accéder à « Apple Intelligence », afin de prévenir une surcharge des centres de données d’Apple.

Accès à « Apple Intelligence » depuis la France via VPN

Pour les utilisateurs français désireux de tester « Apple Intelligence », il est possible d’utiliser un VPN avec une connexion via un serveur américain. Cette méthode permet de contourner les restrictions géographiques, à condition que les autres exigences soient également remplies.

Fonctionnalités offertes par « Apple Intelligence »

Les fonctionnalités offertes incluent des aides à la rédaction, telles que la génération et l’amélioration de textes, la création d’images, et une nouvelle version de l’assistant vocal d’Apple. Ce dernier permettrait une interaction plus naturelle et un accès aux fonctionnalités de l’IA via des commandes vocales.

Le lancement de la première bêta d’iOS 18.1 et l’introduction de « Apple Intelligence » marquent une avancée significative dans l’intégration de l’IA dans les produits Apple. Malgré les restrictions actuelles en Europe et en Chine, cette mise à jour promet des améliorations notables pour les utilisateurs qui peuvent y accéder. Les utilisateurs impatients en France peuvent utiliser des solutions alternatives comme le VPN pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement global.