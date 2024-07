1Password lance Passkey Ready : Vérifiez l’adoption des Passkeys par vos utilisateurs

Le créateur de l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché, 1Password, vient de lancer un nouvel outil gratuit permettant de vérifier si les utilisateurs de votre application ou site Web sont prêts à adopter les passkeys.

Les passkeys sont une alternative sécurisée aux mots de passe, éliminant la nécessité de générer des mots de passe ou d’utiliser un gestionnaire de mots de passe pour créer et stocker des mots de passe longs et complexes.

Le nouvel outil Passkey Ready de 1Password offre des informations sur la transition vers une connexion sans mot de passe et fournit des données anonymisées sur la préparation de vos utilisateurs à adopter les passkeys.

Passkey Ready vérifie si vos utilisateurs peuvent prendre en charge les passkeys à la fois sur leur appareil et leur navigateur. Une fois les informations collectées sur 100 utilisateurs, l’outil génère un rapport d’analyse pour déterminer si vos utilisateurs sont prêts à adopter les passkeys.

Que contient le rapport ?

Le rapport fournit des informations détaillées sur plusieurs aspects :

Le pourcentage d’utilisateurs prêts pour les passkeys

L’évolution de la préparation aux passkeys au fil du temps

La comparaison de la préparation aux passkeys entre différents navigateurs et appareils

L’évolution de la préparation aux passkeys en fonction de la localisation géographique

Utilité de Passkey Ready

Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer si vos utilisateurs sont prêts à adopter les passkeys ou s’il vaut mieux attendre que davantage de navigateurs et d’appareils supportent les passkeys. Cet outil peut aider à rendre votre site Web ou application plus sécurisé contre les menaces cybernétiques et le phishing, tout en simplifiant la connexion sans avoir à taper de mots de passe.

Les passkeys fonctionnent en utilisant votre téléphone ou un autre appareil pour authentifier votre identité, via une vérification biométrique ou un code PIN. Elles sont particulièrement résistantes aux attaques de phishing car l’attaquant ne peut pas authentifier une connexion, et les passkeys sont généralement uniques à leur site parent, ce qui signifie que leur utilisation sur un site malveillant ne fonctionnera pas.