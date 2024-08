Proton Wallet : Le nouveau portefeuille bitcoin sécurisé de Proton

Proton est peut-être plus connu pour ses services Mail et VPN, mais l’entreprise dispose désormais d’un écosystème complet d’applications et de services de protection de la vie privée. Le dernier-né est certainement discutable : il s’agit d’un portefeuille bitcoin.

Proton vient d’annoncer Proton Wallet, un portefeuille numérique permettant d’envoyer, de recevoir et de stocker de la crypto-monnaie bitcoin. Les bitcoins peuvent être achetés dans plus de 150 pays par l’intermédiaire des « tiers agréés » de Proton. Proton Wallet prend également en charge la fonction « Bitcoin via Email », qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des bitcoins en utilisant l’adresse électronique liée à leur compte Proton, au lieu d’adresses de portefeuilles bitcoin plus complexes.

La société a déclaré dans un communiqué de presse : « Proton occupe une place unique parmi les fournisseurs de portefeuilles. Ce n’est pas une société de cryptographie, elle n’a jamais émis de crypto-monnaie, elle ne fait pas de commerce ou de spéculation sur les crypto-monnaies, et ce n’est pas non plus une bourse d’échange. Il n’est pas non plus axé sur le profit, puisque son principal actionnaire est la fondation à but non lucratif Proton Foundation, dont la mission est de préserver la vie privée et la liberté en ligne ».

« De ce point de vue, Proton est peut-être la dernière organisation que l’on s’attendrait à voir entrer dans l’espace Bitcoin, mais elle espère, grâce au lancement de Proton Wallet, fournir exactement ce dont l’espace a besoin pour gagner la confiance et l’acceptation du grand public », poursuit-elle.

Le bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée qui est le plus souvent utilisée comme investissement spéculatif ou pour payer des criminels (pour des ransomwares ou des achats illégaux), les paiements réguliers de pair à pair représentant un pourcentage plus faible des transactions. Elle consomme également beaucoup plus d’électricité que des transactions comparables dans le système bancaire mondial normal (fiat), grâce à son modèle de preuve de travail, et cette électricité provient souvent de centrales au charbon et d’autres sources d’énergie non renouvelables.

Le concept de crypto-monnaie peut avoir un certain mérite, mais le bitcoin est sans doute la pire application de la crypto-monnaie, en grande partie parce qu’il a été le premier à sortir de l’ombre.

Proton Wallet est disponible dès maintenant

Le bitcoin a eu environ 15 ans pour faire ses preuves en tant qu’alternative viable à la monnaie fiduciaire, et il a échoué à presque toutes les occasions. Proton a souligné dans son annonce qu’elle acceptait les paiements en bitcoins depuis son premier tour de financement en 2014, mais ce n’est pas la même chose que de convaincre les gens d’entrer dans l’écosystème pour la première fois, ou d’espérer que le bitcoin puisse enfin « gagner la confiance et l’acceptation du grand public ».

Proton Wallet se démarque également des autres applications et services de Proton, qui servent principalement d’alternatives aux grands services technologiques tels que Gmail et Google Calendar. Google et Microsoft n’ont jamais lancé de portefeuille de crypto-monnaies, et les ambitions de Meta en matière de paiements en crypto-monnaies se sont effondrées en 2019.

L’absence d’infrastructure bancaire appropriée et de protections pour les utilisateurs fait également des portefeuilles Bitcoin une cible commune pour les pirates et les escrocs, dans le cadre d’une pratique connue sous le nom de « wallet draining » (vidage de portefeuille). Proton dit avoir renforcé la sécurité avec une authentification à deux facteurs et « Proton Sentinel, qui utilise l’apprentissage automatique avancé et l’IA, ainsi que l’analyse humaine, pour bloquer les tentatives de connexion malveillantes avec une grande précision ». Cela ne permettra probablement pas d’atténuer toutes les tentatives de piratage et d’ingénierie sociale.

Proton Wallet est déployé dès maintenant en accès anticipé pour les utilisateurs du plan Proton Visionary, et les utilisateurs ayant un accès peuvent inviter jusqu’à 10 autres personnes à se joindre à eux.