Waymo, la filiale de conduite autonome de Google, obtient un financement de 5 milliards de dollars

Alphabet va dépenser 5 milliards de dollars supplémentaires pour sa société de conduite autonome Waymo. La société mère de Google s’est engagée dans un nouvel « investissement pluriannuel » qui a été annoncé par la directrice générale Ruth Porat lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre.

« Ce nouveau cycle de financement, qui correspond aux récents niveaux d’investissement annuels, permettra à Waymo de continuer à construire la première entreprise mondiale de technologie de conduite autonome ». Waymo, basée en Californie, était auparavant connue sous le nom de Google Self-Driving Car Project (projet de voiture autonome de Google) et est considérée comme le premier service de covoiturage autonome au monde.

Le co-PDG Tekedra N Mawakana s’est rendu sur X (anciennement Twitter) pour partager la nouvelle et sa gratitude, en écrivant : « Alphabet s’est engagé à verser jusqu’à 5 milliards de dollars à Waymo. Nous sommes reconnaissants de leur immense vote de confiance envers notre équipe et de reconnaître les progrès étonnants que nous avons réalisés avec notre technologie, nos produits et nos efforts de commercialisation ».

Porat a également déclaré que Google se concentrera sur l’amélioration de l’efficacité globale de son segment « autres paris ». Ce segment comprend Google Ventures, la société de drones Wing, l’organisation de recherche Verily et la société de biotechnologie Calico.

« Waymo est un exemple important de cela, avec son leadership technique couplé à des progrès en matière de performance opérationnelle », a déclaré le dirigeant.

Lors de l’appel, Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, aurait déclaré que l’entreprise proposait désormais bien plus de 50 000 trajets payants par semaine. Ce chiffre a également été mentionné dans l’article de blog de Waymo annonçant son expansion à San Francisco. On ne sait pas encore comment les 5 milliards de dollars seront dépensés, mais le formulaire 10-Q d’Alphabet pourrait contenir plus de détails lorsqu’il sera officiellement déposé.

Qu’est-ce que Waymo ?

Waymo est un service de véhicules dans lequel les gens peuvent commander une voiture pour les emmener à leur destination, sans que personne ne soit assis sur le siège du conducteur. Bien que la société ait été fondée en 2009, la technologie ne s’est pas encore étendue à toutes les régions des États-Unis, mais les projets et les objectifs à venir pourraient permettre au conducteur Waymo de devenir plus courant dans tout le pays.

À l’heure actuelle, le projet a été testé dans 13 États et San Francisco est le dernier endroit à pouvoir bénéficier de trajets entièrement autonomes.

Avant d’opérer dans une nouvelle zone, chaque ville doit être cartographiée de manière extrêmement détaillée. Il s’agit notamment de repères de voies, de panneaux d’arrêt, de bordures de trottoirs, de passages pour piétons, etc. Le service utilise ensuite toutes les données, y compris les cartes personnalisées et les informations des capteurs en temps réel, pour déterminer sa position exacte sur la route.

En examinant le nombre de trajets effectués dans les principales zones urbaines au cours des six dernières années, l’entreprise écrit que le conducteur Waymo « évite les collisions graves mieux que les conducteurs humains les plus attentifs ». Ils poursuivent en disant que les données montrent que « nous avons moins de réclamations d’assurance et de blessures ou de rapports de police que les conducteurs humains ».