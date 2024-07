Android 15 intègre Thread : Vers une maison intelligente plus connectée

Android 15 ajoute la prise en charge de Thread, un protocole de réseau maillé à faible consommation d’énergie conçu spécifiquement pour les appareils de la maison connectée compatibles avec Matter.

Cette avancée promet une expérience de maison connectée sans faille, car Matter permet aux appareils de communiquer entre eux, quelle que soit leur marque. Matter ne remplace pas les protocoles de communication comme le Bluetooth ou le Wi-Fi, mais agit comme un langage universel, standardisant la manière dont les appareils interagissent.

Thread, grâce à ses capacités de réseau maillé, offre des avantages uniques par rapport aux protocoles traditionnels. Il est très économe en énergie, un avantage crucial pour les appareils fonctionnant sur batterie, et permet aux appareils de relayer les signaux et de router les données de manière plus efficace.

Cela résulte en une connexion plus fiable et facilement évolutive, résolvant les problèmes courants dans les maisons intelligentes.

Bien que Thread ne soit pas encore aussi répandu que le Bluetooth et le Wi-Fi, son adoption est en augmentation. Les grands acteurs de la technologie intègrent Thread dans leurs appareils, Google permettant à certains téléviseurs de fonctionner comme des routeurs Thread, reliant les réseaux Thread au Wi-Fi. Notamment, Apple a déjà intégré des radios Thread dans les modèles iPhone 15 Pro, démontrant son engagement envers cette technologie.

Les nouvelles fonctionnalités d’Android 15

Selon les informations, Android 15 ne se contentera pas d’inclure la prise en charge de la pile de réseau Thread, mais introduira également un bouton « Utiliser Thread » dans ses paramètres. Cela permet aux appareils équipés de radios Thread de communiquer directement avec d’autres appareils du réseau Thread, sans avoir besoin d’un routeur Thread séparé. Cette communication directe peut améliorer la vitesse et la réactivité des actions de la maison connectée, et même permettre un fonctionnement local sans accès à Internet.

Bien que les smartphones Android spécifiques qui intégreront des radios Thread restent à confirmer, l’ajout de la prise en charge de Thread dans Android 15 marque une étape significative vers une plus grande interopérabilité et des performances améliorées dans les maisons connectées. Cela pourrait révolutionner la manière dont les appareils connectés interagissent, favorisant une expérience plus connectée et fluide pour les utilisateurs. Cette évolution est prometteuse pour l’intégration future de la technologie intelligente dans nos foyers, sans se soucier de l’écosystème auquel ils appartiennent.