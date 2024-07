iPhone 16 : Des vitesses de recharge accélérées à 40 W et 20 W en sans fil

Apple a toujours été critiqué pour la lenteur de la recharge de ses iPhone, surtout face à la concurrence qui propose des vitesses de recharge incroyablement rapides. Actuellement, les iPhone 15 se rechargent à une vitesse de 27W, tandis que la recharge sans fil MagSafe atteint un maximum de 15W. Avec un chargeur de 20 W, vendu par Apple pour 49 euros, tous les modèles d’iPhone 15 peuvent atteindre 50 % de charge en 30 minutes, égalant les capacités des iPhone 14 et 13.

Un rapport d’ITHome indique que Apple prévoit d’augmenter la vitesse de recharge des iPhone 16 à 40W, soit une augmentation de 48,1 %.

De plus, la recharge sans fil MagSafe devrait passer de 15 W à 20 W, une hausse de 33 %. Bien que ces améliorations ne permettront pas aux iPhone de se recharger aussi rapidement que certains smartphones chinois, les utilisateurs devraient remarquer une différence notable.

Capacités des batteries des iPhone 16

Les récentes rumeurs sur les capacités des batteries des iPhone 16 sont les suivantes :

iPhone 16 :3,561 mAh (+6 % par rapport à l’iPhone 15)

:3,561 mAh (+6 % par rapport à l’iPhone 15) iPhone 16 Plus : 4,006 mAh (-8,6 % par rapport à l’iPhone 15 Plus)

: 4,006 mAh (-8,6 % par rapport à l’iPhone 15 Plus) iPhone 16 Pro : 3,355 mAh (+2.47%)

: 3,355 mAh (+2.47%) iPhone 16 Pro Max : 4,676 mAh (+5.58%)

Il est intéressant de noter que seule la batterie de l’iPhone 16 Plus devrait voir une diminution de capacité. Cela peut sembler étrange, surtout que l’iPhone 14 Plus avait la plus grande batterie jamais installée dans un iPhone avec 4 325 mAh, légèrement plus que les 4 323 mAh de l’iPhone 14 Pro Max.

Comparaison avec la concurrence

Comparons maintenant les batteries et les vitesses de recharge avec celles de la concurrence :

Samsung Galaxy S24 Ultra : Batterie de 5 000 mAh, recharge à 45 W. En 30 minutes, 69 % de la batterie est chargée et il faut 65 minutes pour une charge complète.

: Batterie de 5 000 mAh, recharge à 45 W. En 30 minutes, 69 % de la batterie est chargée et il faut 65 minutes pour une charge complète. Pixel 8 Pro : Batterie de 5 050 mAh, recharge à 30 W (filaire). Avec un chargeur de 30 W PD, le smartphone se recharge en 90 minutes. La recharge sans fil atteint une vitesse maximale de 23 W.

Bien que chaque année les rumeurs sur une augmentation de la vitesse de recharge des iPhone se multiplient, il est rare que celles-ci se concrétisent. Il est temps pour Apple d’augmenter progressivement cette vitesse. Bien que l’iPhone puisse ne jamais être innovant en matière de vitesse de recharge, il peut tout de même essayer de combler l’écart avec la concurrence, principalement chinoise, qui propose des recharges ultra-rapides.