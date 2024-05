Snapdragon 8 Gen 4 : Une hausse de prix significative en vue

Lors du dernier Snapdragon Summit, Qualcomm a annoncé que son prochain processeur Snapdragon 8 Gen 4 pourrait voir son prix augmenter par rapport à l’actuel Snapdragon 8 Gen 3 utilisé dans les smartphones Android haut de gamme. Il semble maintenant que cette augmentation pourrait être substantielle.

Source bien connue, Digital Chat Station, a affirmé sur Weibo que le prix du Snapdragon 8 Gen 4 (numéro de modèle SM8750) « augmentera significativement ».

La source a ajouté qu’un fabricant pourrait même annuler son prochain smartphone phare Pro en raison de cette hausse des prix. Aucun chiffre précis n’a été donné, mais cette nouvelle est inquiétante pour les fabricants de smartphones Android haut de gamme.

Les coûts plus élevés seront-ils répercutés sur les consommateurs ?

Le processeur est l’un des composants les plus onéreux d’un smartphone (avec l’écran et les caméras), donc une augmentation significative ici pourrait avoir des conséquences profondes. Les fabricants ont plusieurs options pour réagir à une telle hausse de prix.

L’une des solutions les plus courantes est que les OEMs augmentent simplement le prix de l’appareil, répercutant ainsi le coût sur les consommateurs. Mais l’histoire nous montre que les fabricants peuvent également faire des économies dans d’autres domaines (par exemple, les caméras, la qualité de construction, l’écran) s’ils veulent maintenir le même prix. Nous pourrions également voir plus de marques adopter des puces comme le Snapdragon 8s Gen 3, qui est légèrement moins performant et moins cher que le Snapdragon de premier ordre.

Ce ne serait pas la première fois que Qualcomm augmente considérablement le prix de ses puces haut de gamme. En 2020, le Snapdragon 865 était fourni avec un modem 5G externe, ce qui avait un coût significatif. Un dirigeant de Xiaomi avait confirmé en 2020 que les coûts des processeurs et modems pour le Xiaomi Mi 10, équipé du Snapdragon 865, étaient le double de ceux du Xiaomi Mi 9 (qui utilisait le Snapdragon 855). Cela avait entraîné une augmentation de prix de 120 à 140 dollars pour le Xiaomi Mi 10 par rapport au Mi 9.

Une nouvelle technologie prometteuse pour le Snapdragon 8 Gen 4

La bonne nouvelle est que le Snapdragon 8 Gen 4 sera le premier chipset pour smartphone à intégrer la technologie de CPU personnalisée Oryon de Qualcomm, promettant une amélioration majeure des performances par rapport aux iPhone d’Apple.

Les consommateurs qui recherchent des performances de pointe pourraient donc être intéressés par les smartphones équipés de ce chipset.