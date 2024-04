Nouvelle ère de recharge : Android 15 et la prise en charge du sans fil NFC

Le chargement sans fil peut être incroyablement pratique, et nous sommes habitués à voir des smartphones et d’autres appareils courants dotés de capacités de chargement sans fil Qi. Mais saviez-vous qu’il existe une norme différente et plus polyvalente pour la recharge sans fil ? Il s’agit de la recharge sans fil NFC (WLC) et, selon une récente analyse approfondie du code, sa prise en charge a été ajoutée à Android 15, ce qui ouvre des possibilités de recharge pour les petits appareils qui n’ont pas encore adopté la technologie Qi.

NFC est l’abréviation de Near-Field Communication (communication en champ proche), que vous reconnaissez probablement comme la technologie utilisée pour les paiements sans contact.

La principale différence avec le WLC réside dans l’utilisation d’antennes beaucoup plus petites. Cela signifie qu’il peut s’insérer dans des écouteurs, des stylets, des smartwatches, des étiquettes de suivi — toutes sortes de petits appareils connectés pour lesquels il n’est pas possible d’ajouter la recharge sans fil Qi. Et quelle est la beauté de la chose ? La même antenne peut également gérer le transfert de données NFC, ce qui permet d’économiser encore plus d’espace interne.

La recharge sans fil NFC n’est pas vraiment une nouveauté. Toutefois, le problème réside essentiellement dans l’absence de prise en charge par les principales plateformes technologiques telles qu’Android. Heureusement, il semblerait que cela soit en train de changer.

Selon Mishaal Rahman relayé par Android Authority, la prochaine mise à jour Android 15 devrait inclure la prise en charge de la recharge sans fil NFC, ce qui pourrait ouvrir la voie à une toute nouvelle vague d’accessoires compatibles.

Une généralisation de la recharge sans fil NFC avec Android 15

Le potentiel de la recharge sans fil NFC est intéressant pour rationaliser les petits appareils. Imaginez des étiquettes de suivi, souvent trop petites pour une bobine sans fil Qi, équipées de minuscules antennes de recharge sans fil NFC. Ils n’auraient pas besoin de ces encombrantes piles remplaçables. Ou des stylos — la norme USI 2.0 pour les stylets prend déjà en charge la recharge sans fil NFC ; il ne manque plus que des appareils compatibles dotés d’émetteurs de recharge NFC.

Même si la puissance de transmission du WLC ne rivalisera pas avec les vitesses Qi, elle pourrait réduire la dépendance à l’égard des petites batteries et des câbles compliqués pour ces petits gadgets que nous utilisons tous.

Si Android 15 réussit à généraliser la prise en charge de la recharge sans fil NFC, nous pourrions voir davantage de fabricants adopter la norme. Cela pourrait changer la donne, notamment en ce qui concerne les petites technologies portables qui s’égarent facilement. Moins d’inquiétude sur les niveaux de batterie et plus de liberté pour profiter de ces appareils connectés compacts.

J’ai hâte de voir ce que l’avenir réserve à cette technologie de chargement pratique et polyvalente, même si elle se chargera plus lentement.