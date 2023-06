Le NFC pourrait offrir une plus grande portée, une charge sans fil plus rapide et d’autres améliorations

La technologie NFC permet ce que l’on appelle parfois les paiements « sans contact », le couplage d’appareils et d’autres fonctionnalités. Mais comme la portée actuelle des connexions NFC est limitée à 5 mm, il faut pratiquement tapoter deux appareils l’un contre l’autre pour établir une connexion. Cette situation pourrait toutefois changer dans les années à venir.

Le NFC Forum, principal organisme de normalisation de la technologie Near Field Communication (NFC), a récemment dévoilé sa feuille de route technologique complète, qui donne un aperçu de l’avenir de la technologie NFC et de ses développements prévus.

Cette feuille de route, qui couvre les 2 à 5 prochaines années, présente les initiatives clés qui façonneront l’orientation de la NFC, offrant des opportunités intéressantes pour le développement de produits, les marchés et les entreprises.

La feuille de route technologique du NFC Forum a été élaborée en collaboration avec ses membres, ses partenaires de liaison et les parties prenantes de divers secteurs. En diffusant publiquement cette feuille de route, le Forum vise à sensibiliser et à susciter l’intérêt pour ses travaux importants.

Alors que le calendrier de ces initiatives s’étend sur 2 à 5 ans, les différents éléments de travail sont actuellement à différents stades de développement, de la recherche aux exigences du marché et aux projets de spécifications.

Le NFC Forum encourage tous ses membres à participer activement à ces efforts. L’organisation collaborera également avec ses 400 membres et les organismes industriels pour assurer la complémentarité avec d’autres initiatives.

Mike McCamon, directeur exécutif du NFC Forum, a déclaré à propos de cette annonce :

La croissance exponentielle de la technologie NFC témoigne de l’approche avant-gardiste de nos membres et de leur dévouement inébranlable à l’innovation. Grâce à nos normes en constante évolution, les chefs d’entreprise et les designers de produits seront en mesure de créer des produits et des services nouveaux et passionnants que les clients apprécieront. La technologie NFC devenant de plus en plus présente dans notre vie quotidienne, les fonctionnalités que nous prévoyons ont le potentiel d’améliorer considérablement la façon dont nous payons et recevons des paiements, dont nous nous engageons avec nos marques préférées, dont nous alimentons nos appareils et dont nous accédons à des produits et des services durables.