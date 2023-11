Microsoft pousse une mise à niveau GPT-4 Turbo pour Copilot dans Windows 11

Bing AI, que Microsoft a récemment renommé de Bing Chat à Copilot devrait recevoir GPT-4 Turbo assez tôt, mais il y a encore des problèmes à résoudre autour de la mise en œuvre.

Actuellement, Copilot utilise GPT-4, mais GPT-4 Turbo permettra de bénéficier de divers avantages, notamment des réponses plus précises aux requêtes et d’autres avancées importantes.

Nous en avons appris davantage sur les progrès réalisés dans le cadre du passage à GPT-4 Turbo grâce à un échange sur X (anciennement Twitter) entre un utilisateur de Copilot et Mikhail Parakhin, responsable de la publicité et des services Web chez Microsoft.

Comme l’a repéré MS Power User, Ricardo a noté qu’ils venaient d’avoir accès à la nouvelle présentation de Bing et à ses plug-ins, et a demandé : « Est-ce que Bing utilise maintenant GPT-4 Turbo ? ». Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, Parakhin a répondu que GPT-4 Turbo ne fonctionne pas encore dans Copilot, car quelques problèmes doivent encore être résolus.

Hey @MParakhin I just got access to Bing’s new layout and the plugins. I just have two questions: Does Bing now use GPT-4 Turbo? And is precise mode fully removed?

—ricardo (@Ricardo00116225) November 25, 2023