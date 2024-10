Accueil » Windows 11 : la recherche se réinvente avec l’IA et Click to Do

Windows 11 : la recherche se réinvente avec l’IA et Click to Do

Microsoft met le turbo sur la recherche Windows avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour ses Copilot+ PC. Au programme : une recherche améliorée capable de comprendre le langage naturel et une nouvelle fonction « Click to Do » inspirée de Entourer pour chercher de Google.

Ces améliorations, qui seront déployées à partir de novembre, promettent de révolutionner la façon dont vous interagissez avec vos images, e-mails, documents et même vidéos.

Une recherche plus intuitive et puissante

Dès le mois prochain, l’Explorateur de fichiers des Copilot+ PC bénéficiera d’une recherche améliorée. Vous pourrez ainsi rechercher des images en utilisant des mots-clés, même si ces mots ne figurent pas dans le nom du fichier ou de la photo.

« La recherche alimentée par l’IA facilite considérablement la recherche de pratiquement tout », déclare Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur marketing grand public chez Microsoft. « Vous n’avez plus besoin de vous souvenir des noms de fichiers et des emplacements de documents, ni même des noms spécifiques de mots. Windows comprendra mieux votre intention et fera correspondre le bon document, la bonne image, le bon fichier ou le bon e-mail ».

Cette recherche améliorée sera également disponible « dans les mois à venir » dans l’interface principale de recherche Windows et dans la zone de recherche de l’interface Paramètres. Vous pourrez par exemple taper « ajouter mes écouteurs » dans la zone de recherche des paramètres pour accéder directement aux options Bluetooth.

Click to Do: l’IA au bout des doigts sur Windows 11

En plus de la recherche Windows, Microsoft lancera également Click to Do sur les Copilot+ PC le mois prochain. Analogue à la fonctionnalité Entourer pour chercher de Google, Click to Do vous permet d’appuyer sur la touche Windows et de cliquer avec la souris n’importe où sur l’écran pour afficher une superposition interactive. Vous pouvez ensuite sélectionner des images ou du texte pour effectuer des actions contextuelles.

« Click to Do fonctionne en comprenant d’abord tout ce que vous avez vu sur votre écran et en activant des raccourcis utiles vers des actions pour vous aider à rechercher, apprendre, modifier, acheter ou agir plus rapidement sur ces éléments », explique Mehdi. « Il fonctionne sur n’importe quelle fenêtre, document, image ou même vidéo ».

Vous pourrez utiliser Click to Do sur une vidéo YouTube, par exemple, pour effectuer une recherche visuelle sur un objet qui apparaît dans la vidéo en utilisant Bing. Click to Do est également sensible au contexte et peut vous aider avec des actions liées au texte, comme la réécriture ou le résumé de documents, l’explication de texte et l’envoi d’e-mails.

Déploiement progressif et tests auprès des Windows Insiders

Microsoft commencera à tester ces nouvelles fonctionnalités de recherche et Click to Do avec les Windows Insiders sur les Copilot+ PC en octobre, suivi d’un déploiement progressif en novembre. La fonctionnalité Recall, annoncée précédemment, sera également proposée aux testeurs en octobre sur les appareils équipés de processeurs Qualcomm, avant d’être disponible pour les Windows Insiders sur les PC Copilot+ équipés de processeurs Intel ou AMD en novembre. Microsoft précise que « les détails concernant la disponibilité générale de Recall seront communiqués prochainement ».

En parallèle, Microsoft ajoute également le remplissage et l’effacement génératifs à Microsoft Paint. Avec ces nouveautés, Microsoft renforce l’intégration de l’IA dans Windows et offre aux utilisateurs de PC Copilot+ des outils puissants pour améliorer leur productivité et simplifier leurs interactions avec le système.