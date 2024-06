CarPlay nouvelle génération : Apple révolutionne l’infodivertissement sans fil

La nouvelle génération de CarPlay d’Apple est sur le point de voir le jour et l’une de ses principales caractéristiques sera une connexion entièrement sans fil au système d’infodivertissement. Le géant de la technologie devra travailler avec les constructeurs automobiles pour résoudre les problèmes de déconnexion qui surviendront en raison du nouveau format sans fil uniquement, mais que savons-nous d’autre ?

Une version améliorée de CarPlay est évoquée depuis un certain temps sans qu’aucune mise à jour spécifique ne se concrétise, mais lors de la récente Worldwide Developers Conference 2024, de plus amples informations ont été divulguées.

Présentée comme « l’expérience iPhone ultime pour la voiture », la mise à jour devrait inclure des « conceptions pour chaque constructeur automobile » afin de s’adapter au mieux à la marque et au modèle de votre véhicule. Il s’agit d’un point crucial, comme le rapporte The Verge, qui reflète un problème de développement important pour la nouvelle fonctionnalité.

Les constructeurs automobiles, comme Mercedez-Benz, étaient à juste titre réticents à l’idée de permettre à Apple de s’interposer entre eux et leurs clients pour un composant clé à l’intérieur du véhicule. Comme le décrit le rapport, le résultat est une approche de CarPlay qui est beaucoup moins « Apple gère votre voiture » et beaucoup plus « Apple a construit une boîte à outils de conception pour les constructeurs automobiles afin qu’ils puissent l’utiliser comme ils le souhaitent ».

Nous n’en sommes pas encore au stade où les spécifications ou capacités complètes de CarPlay sont connues, mais il y aura une adaptabilité et peut-être des restrictions pour ce que chaque constructeur a en tête pour le système embarqué.

La résistance des grandes marques à CarPlay

La nouvelle interface utilisateur d’Apple permet aux marques de concevoir leur interface en même temps que d’autres contrôles sur CarPlay, et de basculer de l’un à l’autre. Lors de la conférence WWDC, Apple a clairement indiqué que les constructeurs automobiles conserveraient un contrôle important sur l’aspect des choses, comme le montrent les deux vidéos de la conférence détaillant les intentions actuelles en matière de conception et de construction de CarPlay.

La nouvelle interface utilisateur pourra également s’adapter à ce que les différentes marques automobiles souhaitent proposer, comme les commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation, l’affichage de la caméra de recul, et bien d’autres choses encore.

Apple peut compter sur l’appui de nombreux grands constructeurs, comme Ford et Porsche, qui sont d’accord pour inclure des systèmes d’infodivertissement dédiés comme CarPlay dans ce cas. Audi, Aston Martin et Chevrolet sont également sur la liste, mais il n’y a pas que de bonnes nouvelles.

Tesla et General Motors sont parmi les marques les plus importantes qui vont de l’avant avec leurs propres plans et tableaux de bord qui désactiveront CarPlay ainsi qu’Android Auto. Ce n’est pas un choc, mais un autre symptôme des frictions entre les grandes entreprises technologiques et les constructeurs automobiles dans la bataille pour le contrôle.