CES 2025 : Philips Hue, l’IA réinvente l’éclairage intelligent !

Philips Hue fait un pas vers l’avenir de l’éclairage intelligent avec l’annonce d’un assistant d’éclairage alimenté par l’IA générative, conçu pour permettre aux utilisateurs de créer des scènes lumineuses personnalisées adaptées à leur humeur, à une occasion particulière ou à leur style.

Dévoilé ce mardi lors du CES 2025, cet assistant fait partie des nombreuses innovations que Philips Hue prévoit de déployer au premier trimestre 2025.

Création de scènes avec l’IA : une nouvelle ère pour l’éclairage intelligent

Grâce à cet assistant, les utilisateurs pourront taper ou donner des commandes vocales, telles que « Crée une ambiance pour une soirée dans le jardin » ou « Mets en place une scène romantique ». L’assistant générera alors une scène lumineuse soit à partir de la galerie Philips Hue, soit en en créant une nouvelle de toutes pièces. Ces scènes dynamiques ajusteront automatiquement la luminosité, les couleurs et d’autres paramètres en fonction des demandes.

L’intégration des commandes vocales marque une avancée majeure, positionnant l’assistant bien au-dessus de ses concurrents, comme les « Magic Scenes » de Nanoleaf, qui répondent uniquement à des phrases écrites, ou le Lighting Bot de Govee, qui propose des effets similaires activés par la voix.

Compatibilité et calendrier de lancement

L’assistant sera compatible avec toutes les lampes Philips Hue existantes, rendant cette innovation accessible aussi bien aux anciens utilisateurs qu’aux nouveaux clients. Bien que Philips Hue n’ait pas encore dévoilé de date précise, le lancement est prévu pour le premier trimestre 2025.

Autres annonces majeures de Philips Hue

En plus de son assistant alimenté par l’IA, Philips Hue a dévoilé une série de nouveaux produits et fonctionnalités destinés à enrichir son écosystème :

Compatibilité élargie de l’application TV Sync : L’application Philips Hue Sync TV, auparavant réservée aux téléviseurs Samsung, est désormais compatible avec les téléviseurs LG. Cette application synchronise le contenu affiché à l’écran avec les lumières Hue pour une expérience immersive. Plafonnier Hue Datura : Le Hue Datura, un plafonnier sans cadre et changeant de couleur, est désormais disponible. Il dispose de deux zones lumineuses indépendantes, permettant un contrôle distinct de chaque zone et des effets de couleur personnalisables. Améliorations pour la sécurité de la maison connectée : Détection sonore des alarmes de fumée : Les lumières Philips Hue peuvent désormais réagir aux alarmes de fumée, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à la maison.

Intégration des caméras : Les flux en direct des caméras compatibles Hue peuvent être visionnés directement sur les appareils Amazon Alexa ou Google Nest Hub.

Contrôles améliorés : Les utilisateurs peuvent consulter les flux de caméras, ajuster les paramètres du système ou programmer des routines lumineuses directement depuis leurs appareils mobiles.

Philips Hue face à la concurrence : l’IA en tête d’affiche

Bien que des marques comme Nanoleaf et Govee proposent des fonctionnalités d’éclairage basées sur l’IA, l’intégration approfondie des commandes vocales et la compatibilité totale avec la gamme Hue positionnent Philips Hue comme un leader dans ce domaine. Cet assistant d’éclairage reflète l’engagement de Hue à offrir à la fois flexibilité créative et simplicité d’utilisation.

Avec cet assistant alimenté par l’IA, Philips Hue redéfinit la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs lumières intelligentes, offrant des solutions personnalisées, intuitives et dynamiques. Combiné à une gamme de produits en expansion et à des fonctionnalités de maison connectée, Philips Hue s’affirme comme un acteur incontournable dans l’univers des maisons intelligentes.

Pour les passionnés d’innovation, 2025 promet d’être une année lumineuse.