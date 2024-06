IKEA élargit sa gamme de charge avec des câbles USB-C et une multiprise

IKEA, réputée pour ses meubles et articles ménagers abordables, a récemment élargi sa gamme d’accessoires de charge. Cette extension inclut de nouveaux câbles USB-C et une multiprise, conçus pour offrir des solutions de charge pratiques et économiques pour divers appareils.

RUNDHULT : Un câble USB-C polyvalent

Le câble RUNDHULT USB-C à USB-C est une option polyvalente disponible en Europe. Conçu pour charger des ordinateurs portables et des tablettes, il se distingue par son design tressé pour une durabilité accrue et mesure environ 1,5 mètre. Ce câble supporte une puissance de livraison allant jusqu’à 100 W, ce qui le rend adapté pour la charge rapide des appareils compatibles. Il est proposé en deux coloris : gris foncé et noir/blanc, et est vendu au prix de 7,99 euros.

LILLHULT : Câbles USB-C abordables pour l’Europe

Pour les clients de certains pays de l’UE (comme les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne), IKEA propose les câbles LILLHULT USB-C, disponibles en configurations USB-C à USB-C et USB-C à Lightning. Ces câbles, également tressés, sont disponibles en plusieurs couleurs, dont le vert, le gris clair, et un mélange orange/rose. Ils mesurent 1,5 mètre de long et supportent des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 480 Mb/s.

Bien que la puissance maximale soit probablement inférieure à 100W, ils représentent une option plus abordable : la version USB-C à USB-C est au prix de 5,99 € et la version USB-C à Lightning à 9,99 €.

SKOTAT : Une multiprise innovante pour le marché européen

IKEA a également introduit le câble d’extension SKOTAT spécifiquement pour le marché de l’UE. Cet accessoire unique comprend trois prises secteur et deux ports USB-C pour charger des téléphones ou des tablettes. Les ports USB-C offrent une puissance de 45 W lorsqu’ils sont utilisés individuellement et de 22 W lorsqu’ils sont utilisés simultanément.

Ils supportent divers protocoles de charge comme PD 3.0, QC4+, et PPS pour une compatibilité étendue. La multiprise SKOTAT présente un design en coin triangulaire distinctif, est de couleur verte, et possède un câble de 1,8 mètre. Elle peut être montée au mur et est vendue au prix de 24,99 €.

Compatibilité et engagement de IKEA

Les câbles LILLHULT et RUNDHULT sont compatibles avec le chargeur USB-C SJOSS 30W 1-port lancé plus tôt cette année par IKEA, démontrant ainsi l’engagement de l’entreprise à offrir une gamme complète de solutions de charge à ses clients.

Bien que ces nouveaux produits soient actuellement disponibles dans certaines régions, il reste à voir s’ils seront déployés dans d’autres pays à l’avenir. Cependant, les dernières offres d’IKEA répondent à la demande croissante d’accessoires de charge fiables et abordables.