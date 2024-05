Build 2024 : Copilot+ et GPT-4o au cœur des annonces de Microsoft

Lors de sa conférence annuelle Build, Microsoft a dévoilé une série d’annonces passionnantes concernant Copilot, avec un focus majeur sur l’IA, comme l’année dernière. La grande nouvelle est l’intégration de GPT-4o dans Azure AI, bientôt disponible pour Copilot.

Les nouveautés de Copilot+ et les outils pour développeurs

L’annonce principale de cette année est que GPT-4o est déjà en service dans Azure AI et sera bientôt intégré à Copilot. Cette information a été partagée lors de l’événement Copilot+, illustrée par une démonstration de tutoriel Minecraft. Microsoft met également à disposition des développeurs et utilisateurs des outils pour créer des Copilot personnalisés adaptés aux besoins spécifiques des entreprises et organisations.

Création de Copilot personnalisés : De SharePoint à Copilot Studio

SharePoint : Une solution simple et efficace

Les utilisateurs peuvent créer des Copilot personnalisés facilement via SharePoint. Ces Copilot sont capables de répondre à toutes les questions en utilisant les informations disponibles sur le site SharePoint, accélérant ainsi les recherches et améliorant l’efficacité au travail.

Copilot Studio : Pour des agents IA autonomes

Pour aller plus loin, Copilot Studio permet de développer des agents IA capables de réaliser des tâches de manière autonome à travers l’ensemble des applications Microsoft 365. Ces agents peuvent être programmés pour accomplir diverses missions au sein d’une organisation.

Accès anticipé et extensions de Copilot

Microsoft propose un programme d’accès anticipé pour les utilisateurs impatients de tester ces nouvelles fonctionnalités. La preview sera disponible plus tard cette année, bien qu’aucune date précise n’ait été communiquée.

Extensions pour de nouvelles actions

Les développeurs peuvent enrichir Copilot avec des extensions conçues via Copilot Studio ou Teams Toolkit pour Visual Studio Code. Ces extensions permettent d’accomplir de nouvelles actions et de fournir des informations utiles pour les projets en cours. Des extensions de diverses applications telles que Priority Matrix, Jira, et Mural sont déjà en preview pour Microsoft 365, ainsi que des extensions développées par des entreprises.

Intégration et gestion des extensions

Les développeurs peuvent ajouter facilement des plug-ins à leurs extensions Copilot depuis leurs endpoints d’API en utilisant Teams Toolkit pour Visual Studio Code. De nouvelles fonctionnalités d’expérience utilisateur, telles que les transitions vers un autre assistant IA (en cours de preview), sont également disponibles.

Présentation du nouvel Assistant IA : Team Copilot

Microsoft a introduit un nouvel assistant IA nommé Team Copilot, conçu pour économiser du temps en prenant en charge des tâches chronophages. Disponible plus tard cette année, il nécessitera une licence Copilot pour Microsoft 365 pour accéder à la preview.

Voici les fonctionnalités de Team Copilot

Product Manager : Crée et désigne des tâches, suit les délais et alerte lorsque votre contribution est nécessaire, en utilisant Loop.

: Crée et désigne des tâches, suit les délais et alerte lorsque votre contribution est nécessaire, en utilisant Loop. Group Moderator : Résume les longues discussions dans Teams, en s’assurant de ne rien oublier d’important.

: Résume les longues discussions dans Teams, en s’assurant de ne rien oublier d’important. Meeting Facilitator: Gère les ordres du jour des réunions et prend des notes, avec un support ad-hoc pour les salles de réunion Team Rooms.

Microsoft continue d’innover en intégrant l’IA à ses outils de productivité, offrant aux développeurs et aux entreprises des moyens puissants de personnaliser et d’optimiser leurs workflows. Ces nouvelles fonctionnalités promettent de transformer la manière dont les équipes travaillent et collaborent, rendant le futur de la productivité plus intelligent et plus efficace.