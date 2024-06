Galaxy Watch FE : Samsung prête à révolutionner avec une nouvelle édition pour les fans

Après le fiasco du Galaxy Note 7, Samsung a su transformer une situation désastreuse en opportunité. Malgré les problèmes d’explosion du modèle, le design du Galaxy Note 7 avait conquis les utilisateurs, au point que beaucoup hésitaient à le retourner malgré les demandes insistantes de Samsung.

Pour capitaliser sur cette affection des consommateurs, Samsung a produit 400 000 exemplaires du Galaxy Note Fan Edition (FE) en Corée du Sud. Le problème de batterie du Galaxy Note 7, une batterie de 3 500 mAh, a été remplacé par une cellule de 3 200 mAh. Le processeur a également été changé pour un Snapdragon 821, et quelques modifications esthétiques ont été apportées, notamment l’inscription « Fan Edition » sur le panneau arrière.

Depuis, Samsung a décliné les initiales FE sur plusieurs appareils. Sur son site Web, la société explique : « FE signifie “Fan Edition”. En clair, quand vous parlez, nous écoutons. Pour chaque génération de la série phare Galaxy S, nous prenons en compte vos retours et produisons un appareil regroupant toutes vos fonctionnalités préférées. Vous pouvez profiter de l’expérience FE sur les appareils premium de Samsung, des Galaxy Buds FE offrant un son de haute qualité, à la Galaxy Tab S9 FE — la tablette que votre famille attendait, la série Samsung FE a quelque chose pour tout le monde ».

Récemment, des rumeurs ont circulé concernant la Galaxy Watch FE, avec des spéculations sur sa ressemblance avec la Galaxy Watch 4. En avril, Max Jambor avait même annoncé que la montre serait nommée Galaxy Watch 4 (2024). Cependant, cette hypothèse semble écartée, car une annonce accidentelle sur le site italien d’Amazon a révélé la Galaxy Watch FE.

Le Galaxy Watch FE : Un nouveau départ

Cette découverte a été relayée par YTechB via GSMArena. La montre sera disponible en trois coloris : noir, argent et or rose, au prix de 199 €. La montre sera proposée dans une taille de boîtier unique de 40 mm.

Samsung pourrait devoir offrir des avantages supplémentaires aux acheteurs de la Galaxy Watch FE, sachant que la Galaxy Watch 6 est vendue à 189 €. Les spécifications fuitées indiquent que la Galaxy Watch FE sera dotée d’un écran Super AMOLED de 1,2 pouces avec une résolution de 396 x 396 pixels. Elle sera alimentée par le SoC Dual Core Exynos W920 avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage. Une batterie de 247 mAh devrait permettre une autonomie allant jusqu’à 30 heures entre les charges.

La montre utilise une recharge sans fil magnétique et est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres. La Galaxy Watch FE est certifiée 50 m et possède une classification IP68. Wear OS 4 est préinstallé, tout comme One UI Watch 5.

Nous nous attendons à une annonce officielle de la Galaxy Watch FE le 10 juillet lors du prochain événement Unpacked à Paris. Cet événement dévoilera également le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6, la Galaxy Ring et la série Galaxy Watch 7.